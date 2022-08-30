Galatasaray'da çare Icardi!

Trabzonspor maçının ardından konuşan Okan Buruk, "Kadromuzu daha güçlü hale getirmek istiyoruz. En az 3 tane daha oyuncu katabilirsek... Bunun için de uzun zamandır büyük bir çaba veriyoruz. Transfer dönemi bittikten sonra ben de rahatlayacağım. Takıma daha çok odaklanacağım" dedi.