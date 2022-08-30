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Galatasaray'da çare Icardi!

4 maçta 2 gol atan Galatasaray'da gündem transfer. Sarı-kırmızılı ekip Mauro İcardi üzerinde yoğunlaştı. Trabzon maçına gitmeyen Timur'un Bodrum'da oyuncunun eşi ve menajeri Nara ile görüştüğü iddia edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2022 Salı 06:50
Galatasaray'da çare Icardi!

Galatasaray'da işler yolunda gitmiyor. Sarı-kırmızılı ekip bu sezon Süper Lig'de çıktığı 4 maçta sadece 2 gol atabildi. 36 yaşındaki Bafetimbi Gomis gollere adını yazdırırken yeni transfer Haris Seferovic beklentilerin altında kaldı.

Galatasaray'da çare Icardi!

Trabzonspor maçının ardından konuşan Okan Buruk, "Kadromuzu daha güçlü hale getirmek istiyoruz. En az 3 tane daha oyuncu katabilirsek... Bunun için de uzun zamandır büyük bir çaba veriyoruz. Transfer dönemi bittikten sonra ben de rahatlayacağım. Takıma daha çok odaklanacağım" dedi.

Galatasaray'da çare Icardi!

Buruk stoper, sol bek, kanat ve forvete takviye beklerken, yönetim transferdeki önceliği golcüde... Seferovic'i birinci tercih olarak görmeyen sarı-kırmızılılar, Mauro İcardi için tüm şartlarını zorlama kararı aldı.

Galatasaray'da çare Icardi!

Bununla ilgili de dün sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Trabzon'a maça gelmeyen Başkanvekili Erden Timur'un Bodrum'da olduğu ve İcardi'nin aynı zamanda menajerliğini de yapan eşi Wanda Nara ile masaya oturduğu ileri sürüldü.

Galatasaray'da çare Icardi!

Arjantinli yıldıza 3 milyon euro ödemeye hazır olan Galatasaray'da İcardi'nin transferinin cuma günü netleşmesi bekleniyor. İngiltere, İtalya ve İspanya ihtimallerini zorlayan oyuncu, istediği kulübü bulamazsa Aslan'a kalacak.

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