GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'da eleştiri okları Sergio Oliveira'ya döndü!

Galatasaray'da 4 haftalık bölüm ve son derbi maçındaki performanstan dolayı eleştiri okları futbolculara çevrildi.
Galatasaray'da 4 haftalık bölüm ve son derbi maçındaki performanstan dolayı eleştiri okları futbolculara çevrildi.
Sarı-kırmızılı ekipte tartışmaya neden olan isimlerden biri de Sergio Oliveira oldu.
Oyun aklıyla farkını ortaya koyan fakat yavaşlığıyla eleştirilen Portekizli oyuncu, Trabzonspor karşısında 4 kilit pasla bu alanda takımın yükünü çekti.
Tecrübeli orta saha, 5 kezle sahanın en fazla top kaybeden ismi oldu.
Yıldız oyuncu bu yönden eleştiriliyor.