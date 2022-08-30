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GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'da eleştiri okları Sergio Oliveira'ya döndü!

Son dakika haberleri... Galatasaray'da Trabzonspor maçından sonra eleştiri okları futbolculara yöneltildi. Sarı-kırmızılı ekipte Sergio Oliveira'nın performansı tartışma konusu oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2022 Salı 09:08
GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'da eleştiri okları Sergio Oliveira'ya döndü!

Galatasaray'da 4 haftalık bölüm ve son derbi maçındaki performanstan dolayı eleştiri okları futbolculara çevrildi.

GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'da eleştiri okları Sergio Oliveira'ya döndü!

Sarı-kırmızılı ekipte tartışmaya neden olan isimlerden biri de Sergio Oliveira oldu.

GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'da eleştiri okları Sergio Oliveira'ya döndü!

Oyun aklıyla farkını ortaya koyan fakat yavaşlığıyla eleştirilen Portekizli oyuncu, Trabzonspor karşısında 4 kilit pasla bu alanda takımın yükünü çekti.

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