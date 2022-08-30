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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten şampiyonluk sözleri!

Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Adası'nda yaptığı 30 Ağustos Zafer Bayramı konuşmasında şampiyonlukla ilgili iddialı konuştu. Özbek, eksiklerin tamamlanmasının ardından şampiyonlukta en iddialı takımın Galatasaray olacağını söyledi. İşte o açıklamalar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2022 Salı 20:15
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten şampiyonluk sözleri!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili konuşmasını Galatasaray Adası'nda yaptı. Şampiyonlukta en iddialı takım olduklarını söyleyen Özbek, "Önümüzdeki haftalarda daha güzel Galatasaray izleyeceğiz. Mayıslar Galatasaray'ındır biliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

İşte o sözler...

Dursun Özbek: Takımımız gayet iyi. Son maçta da izlediniz. Kısa sürede uyum tamamlanacaktır. Bazı bölgelerde uyumsuzluk var. Ancak bütünü itibarıyla bakınca çok iyi. Önümüzdeki haftalarda daha güzel Galatasaray izleyeceğiz.

Eksiklerimizi tamamladıktan sonra bu sezon şampiyonlukta en iddialı takımın Galatasaray olduğunu düşünüyorum. Mayıslar Galatasaray'ındır biliyorsunuz.

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