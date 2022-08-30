‘Daha iyi olacağım’

Orta alanda bir dinamo gibi görev yapan Lucas Torreira, önümüzdeki maçlarda daha iyi performans göstereceğini söyledi. Hazırlık kampı geçirmediğini ifade eden Uruguaylı yıldız, "70. dakikadan sonra yorgunluk yaşayabiliyorum. Takıma alışmaya başladım. Önümüzdeki maçlarda daha iyi olacağıma inanıyorum" ifadelerini kullandı.
Orta alanda bir dinamo gibi görev yapan Lucas Torreira, önümüzdeki maçlarda daha iyi performans göstereceğini söyledi. Hazırlık kampı geçirmediğini ifade eden Uruguaylı yıldız, "70. dakikadan sonra yorgunluk yaşayabiliyorum. Takıma alışmaya başladım. Önümüzdeki maçlarda daha iyi olacağıma inanıyorum" ifadelerini kullandı.