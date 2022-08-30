10 şut da karavana!

İlk 4 haftayı pas geçen Seferovic'in performansı kafaları karıştırdı. 64 dakika sahada kalan İsviçreli golcü, sadece 14 pas yaptı ve 2 hava topu kazandı. Seferovic'in 4 haftalık rakamları da dikkat çekici. 10 kez şut tercih ederken 1'i direkten döndü. 2'si engellenen şutlardan 4'ü isabetsizdi. 3 şutu da kaleciye takıldı.
İlk 4 haftayı pas geçen Seferovic'in performansı kafaları karıştırdı. 64 dakika sahada kalan İsviçreli golcü, sadece 14 pas yaptı ve 2 hava topu kazandı. Seferovic'in 4 haftalık rakamları da dikkat çekici. 10 kez şut tercih ederken 1'i direkten döndü. 2'si engellenen şutlardan 4'ü isabetsizdi. 3 şutu da kaleciye takıldı.