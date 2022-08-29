Yine atamadı

Sarı- kırmızılılar, Antalyaspor, Giresunspor ve Ümraniyespor karşılaşmalarında rakibi çözememişti. Trabzonspor karşısında da bu durum değişmedi. Dries Mertens ile tehlikeli bir pozisyon yakalasa da o da rakip kaleci Taha'ya takıldı. Böylece sarı-kırmızılılar bir defa daha ilk 45 dakikada sessiz kaldı.



Eski dostlar

Maç öncesinde Hamsik ile Mertens bir araya geldi. Uzun bir dönem Napoli'de birlikte forma terleten iki eski dost koridorda sohbet ettiler. Mertens, Slovak yıldızın sakatlık durumunu sordu. Hamsik kısa süre içinde sahalara döneceğini belirtti. Mertens de onu bir an önce yeniden oynarken görmek istediğini kaydetti.