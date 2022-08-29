Haberler Galatasaray Yine atamadı

Yine atamadı

Galatasaray, Süper Lig bu sezon oynadığı 4. maçta da ilk devrede rakip ağları sarsmayı başaramadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 06:50
Yine atamadı

Sarı- kırmızılılar, Antalyaspor, Giresunspor ve Ümraniyespor karşılaşmalarında rakibi çözememişti. Trabzonspor karşısında da bu durum değişmedi. Dries Mertens ile tehlikeli bir pozisyon yakalasa da o da rakip kaleci Taha'ya takıldı. Böylece sarı-kırmızılılar bir defa daha ilk 45 dakikada sessiz kaldı.


Eski dostlar
Maç öncesinde Hamsik ile Mertens bir araya geldi. Uzun bir dönem Napoli'de birlikte forma terleten iki eski dost koridorda sohbet ettiler. Mertens, Slovak yıldızın sakatlık durumunu sordu. Hamsik kısa süre içinde sahalara döneceğini belirtti. Mertens de onu bir an önce yeniden oynarken görmek istediğini kaydetti.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da ayrılık rüzgarı sürüyor! Sürpriz ismin yeni takımına imza tarihi belli oldu...
MASAK TikTok için düğmeye bastı! Kara para ve terör finansmanı...
Icardi ağırdan alıyor! Galatasaray'a transferi...
Golcüde rota değişti! Karar Jorge Jesus'un
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Dev maçta gol sesi çıkmadı!
Okan Buruk: 3 transfer daha...
Gram altın kaç TL? İşte altında son durum
Kamuoyu açıklaması
MEB ATAMA SONUÇLARI 2022 | Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ne zaman açıklanacak? - Sonuç sorgulama ekranı e-Devlet
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tebrik etmeyi ihmal etmediler Tebrik etmeyi ihmal etmediler 06:30
Toroğlu'dan flaş yorum! "En iyisi..." Toroğlu'dan flaş yorum! "En iyisi..." 01:55
Koray Günter Verona'ya resti çekti! Koray Günter Verona'ya resti çekti! 01:51
Kartal'da rota yeniden Tuanzebe! Kartal'da rota yeniden Tuanzebe! 01:48
Dev maçta gol sesi çıkmadı! Dev maçta gol sesi çıkmadı! 01:42
Okan Buruk: 3 transfer daha... Okan Buruk: 3 transfer daha... 01:33
Daha Eski
Ahmet Çakar'dan Ali Palabıyık eleştirisi! Ahmet Çakar'dan Ali Palabıyık eleştirisi! 01:27
Oyun şablonları Oyun şablonları 01:24
En iyisi hakemdi! En iyisi hakemdi! 01:23
İki itiraz İki itiraz 01:23
Fırtına'ya 19'luk stoper! Fırtına'ya 19'luk stoper! 01:21
Yine atamadı Yine atamadı 01:21