Haberler Galatasaray Seferovic oyundan çıkarılmasına tepki gösterdi

Seferovic oyundan çıkarılmasına tepki gösterdi

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor karşısında da hücumda yine Haris Seferovic'e görev verdi. Ancak İsviçreli futbolcu oyunda kaldığı süre içinde yine etkili olamadı. Biri isabetli 2 şut çeken Seferovic, ağır kalması nedeniyle ilk 45 dakikada tam 3 kez ofsayda yakalandı. 65. dakikada yerini Gomis'e bırakan futbolcu, oyundan alınmasına bozulurken Buruk'un kenarda uzattığı ele istemeyerek karşılık verdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 06:50
Seferovic oyundan çıkarılmasına tepki gösterdi
G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor karşısında da hücumda yine Haris Seferovic'e görev verdi. Ancak İsviçreli futbolcu oyunda kaldığı süre içinde yine etkili olamadı. Biri isabetli 2 şut çeken Seferovic, ağır kalması nedeniyle ilk 45 dakikada tam 3 kez ofsayda yakalandı. 65. dakikada yerini Gomis'e bırakan futbolcu, oyundan alınmasına bozulurken Buruk'un kenarda uzattığı ele istemeyerek karşılık verdi.
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