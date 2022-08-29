Mauro Icardi ağırdan alıyor! Galatasaray'a transferi...

Haris Seferovic dışında bir golcü daha almayı planlayan Galatasaray, Mauro Icardi için girişimleri sürdürüyor...
Haris Seferovic dışında bir golcü daha almayı planlayan Galatasaray, Mauro Icardi için girişimleri sürdürüyor...
PSG ile görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği haberleri gelirken, Icardi'nin ise kararını vermek için bir süre daha bekleyeceği ifade edildi.
Sosyal medyada paylaşım yapan Gianluigi Longari, Arjantinli yıldızın transfer penceresinin kapanmasına kadar şansını zorlayıp tüm teklifleri görmek istediğini yazdı.