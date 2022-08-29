Haberler Galatasaray Mauro Icardi ağırdan alıyor! Galatasaray'a transferi...

Mauro Icardi ağırdan alıyor! Galatasaray'a transferi...

Son dakika spor haberi: Gol yollarında istenen verimi yakalamayan Galatasaray'da gözler santrfor transferine çevrilmiş durumda. Sarı-kırmızılıların golcü listesinin başında Arjantinli yıldız Mauro Icardi bulunuyor. PSG'den ayrılması beklenen 29 yaşındaki futbolcu, kendisine gelecek olan tüm teklifleri değerlendirme kararı aldı. Mauro Icardi’nin istediği teklif gelmezse Galatasaray’a ‘evet’ diyeceği belirtildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 06:50
Mauro Icardi ağırdan alıyor! Galatasaray'a transferi...

Haris Seferovic dışında bir golcü daha almayı planlayan Galatasaray, Mauro Icardi için girişimleri sürdürüyor...

Mauro Icardi ağırdan alıyor! Galatasaray'a transferi...

PSG ile görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği haberleri gelirken, Icardi'nin ise kararını vermek için bir süre daha bekleyeceği ifade edildi.

Mauro Icardi ağırdan alıyor! Galatasaray'a transferi...

Sosyal medyada paylaşım yapan Gianluigi Longari, Arjantinli yıldızın transfer penceresinin kapanmasına kadar şansını zorlayıp tüm teklifleri görmek istediğini yazdı.

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