Galatasaray’da tek değişiklik

G.Saray'da geçen haftaki HangiKredi Ümraniyespor maçı 11'ine göre bir oyuncu değişikliği yapıldı. Sarıkırmızılı takımda Emre Akbaba, yedek kulübesinde yer alırken Mertens, ilk 11'de görev yaptı. Sarı-kırmızılılarda tedavisi tamamlanan ancak hazır olmayan Leo Dubois, sakatlığı süren Midtsjö'nün yanı sıra Taylan Antalyalı, Christian Luyindama, Ömer Bayram, Oğulcan Çağlayan ve Al Kalba'ya transfer olan Alexandru Cicaldau Trabzon deplasmanında yer almadı.
G.Saray'da geçen haftaki HangiKredi Ümraniyespor maçı 11'ine göre bir oyuncu değişikliği yapıldı. Sarıkırmızılı takımda Emre Akbaba, yedek kulübesinde yer alırken Mertens, ilk 11'de görev yaptı. Sarı-kırmızılılarda tedavisi tamamlanan ancak hazır olmayan Leo Dubois, sakatlığı süren Midtsjö'nün yanı sıra Taylan Antalyalı, Christian Luyindama, Ömer Bayram, Oğulcan Çağlayan ve Al Kalba'ya transfer olan Alexandru Cicaldau Trabzon deplasmanında yer almadı.