Haberler Galatasaray 2 puanı kaçırdık

2 puanı kaçırdık

Okan Buruk takımın mücadelesinden memnun. Buruk, “Baştan sona üstündük. Net pozisyonlar yakaladık, rakibe de fırsat vermedik. Kaçan 2 puan için üzgünüz. Üstüne koyarak gitmeliyiz.” dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 06:50
2 puanı kaçırdık

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Trabzonspor karşısında 2 puanı kaçırdıklarını söyledi. Tecrübeli hoca, "Maçı kaçırılan 2 puan olarak yorumlayacağım. Baştan sona üstündük. Böyle bir maçta yakalanabilecek en net pozisyonları yakaladık ve berabere kaldık. Kaçırdığımız 2 puan için üzgünüz. Yeni oluşan bir takım için, sonraki haftalarda üstüne koyarak, daha çok pozisyonuna girerek ve daha çok gol atarak devam edeceğiz. Oyuncularıma, böyle bir havada verdikleri emek için teşekkür ederim" dedi.

ÜÇ OYUNCU DAHA ALABİLİRSEK...
Buruk, sözlerine şöyle devam etti: "Kalecinin de hakkını vermek gerekiyor. Uğurcan oynamadı diye sevinebiliyorsunuz ama Taha belki de onun yiyeceği golleri kurtarıyor. Futbolda böyle şeyler var. Farklı bir galibiyet lazım. Onun takımı kendine getireceğini düşünüyorum. Rakibe net bir pozisyon vermedik ve bu da sevindirici. Kadromuzu daha güçlü hale getirmek istiyoruz. En az 3 tane daha oyuncu katabilirsek... Bunun için de uzun zamandır büyük bir çaba veriyoruz."

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