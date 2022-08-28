TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Sacha Boey ayrılıyor! Yeni takımı belli oldu

Galatasaray'da Sacha Boey'in takımdan ayrılması gündeme geldi. Genç sağ bekin yeni rotası İtalya oluyor.
Galatasaray'da Sacha Boey'in takımdan ayrılması gündeme geldi. Genç sağ bekin yeni rotası İtalya oluyor.
Di Marzio'nun haberine göre; İtalya Serie A ekibi Monza, Sacha Boey transferinde mutlu sona ulaşmaya çok yakın.
Galatasaray ile yapılan görüşmelerde olumlu mesafe kaydedildi ve transferin resmiyete dökülmesi beklendiği ifade edildi.
Taraflar arasında yapılan anlaşmada transferin kiralık olarak gerçekleşeceği ve sözleşmede 4,5 milyon euro'luk satın alma opsiyonu olacağı bildirildi.
2021 yılında Rennes'den Galatasaray'a transfer olan Sacha Boey, sarı-kırmızılı takımda 22 karşılaşmada görev aldı ve 1 gol kaydetti. 21 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.
İşte o haber...