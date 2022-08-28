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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Sacha Boey ayrılıyor! Yeni takımı belli oldu

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da flaş bir ayrılık gerçekleşiyor. Sarı-kırmızılıların genç sağ beki Sacha Boey, İtalya Serie A ekibi Monza'ya transfer olmak üzere. Tarafların büyük oranda anlaşma sağladığı ve transferin yakın zamanda resmiyet kazanacağı iddia edildi. İşte gündem yaratan transfer gelişmelerinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2022 Pazar 19:31 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2022 Pazar 19:40
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Sacha Boey ayrılıyor! Yeni takımı belli oldu

Galatasaray'da Sacha Boey'in takımdan ayrılması gündeme geldi. Genç sağ bekin yeni rotası İtalya oluyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Sacha Boey ayrılıyor! Yeni takımı belli oldu

Di Marzio'nun haberine göre; İtalya Serie A ekibi Monza, Sacha Boey transferinde mutlu sona ulaşmaya çok yakın.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Sacha Boey ayrılıyor! Yeni takımı belli oldu

Galatasaray ile yapılan görüşmelerde olumlu mesafe kaydedildi ve transferin resmiyete dökülmesi beklendiği ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Sacha Boey ayrılıyor! Yeni takımı belli oldu

Taraflar arasında yapılan anlaşmada transferin kiralık olarak gerçekleşeceği ve sözleşmede 4,5 milyon euro'luk satın alma opsiyonu olacağı bildirildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Sacha Boey ayrılıyor! Yeni takımı belli oldu

2021 yılında Rennes'den Galatasaray'a transfer olan Sacha Boey, sarı-kırmızılı takımda 22 karşılaşmada görev aldı ve 1 gol kaydetti. 21 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Sacha Boey ayrılıyor! Yeni takımı belli oldu

İşte o haber...

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