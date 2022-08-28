Trabzonspor - Galatasaray maçı sonrası Fernando Muslera: Muhammet Taha Tepe sahanın en iyisiydi

Trabzonspor ile Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında karşı karşıya geldiği müsabaka 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılılarda deneyimli file bekçisi Fernando Muslera, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu. Bordo-mavililerin genç kalecisi Muhammet Taha Tepe'yi öven Muslera, "Sahanın en iyisiydi" yorumunu yaptı.



İşte o sözler...

Fernando Muslera: Takım birbirini daha iyi tanımaya başladı. Antrenmanlarımızı yapıyoruz. Uzun bir sezon olduğunu düşünürsek, ona göre en iyi şekilde hazırlanıyoruz ve en iyi şekilde mücadele ediyoruz.

Çok kaliteli oyuncular geldi. Şampiyonluk için kurulmuş bir takım bu. Harika takım arkadaşları. Güzel bir şekilde çalıştığımızı düşünüyorum.

"TAHA MAÇIN EN İYİSİYDİ"

Türk kaleciler, iyi performanslar gösteriyorlar. Taha'yı tebrik ettim, iki tane çok net pozisyonu kurtardı. Bence sahanın en iyi oyuncusuydu.

Uğurcan'ı bir an önce sahalarda görmek isteriz, onun da kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyorum.