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Mertens: Kazanmayı hak ettik!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mertens, Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 00:15
Mertens: Kazanmayı hak ettik!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mertens, Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler;

"Zor bir maçtı. Son şampiyonla oynadık. Yeni bir şey deniyoruz ve çok yeni bir takımız. Çok sıcaktı ve harika bir atmosfer vardı. Tek eksik goldü bugün için. Yazık oldu"

"Birbirimize alışmak için birlikte daha fazla maça çıkmalıyız. Trabzonspor'dan daha çok kazanmayı hak ettik bugün"

"Hamsik çok dost canlısı bir insan. Maçtan önce görüştük. Napoli'de de kaptanımdı. Bana hoş geldin dedi. Türkiye'ye geldiğim için mutluyum"

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