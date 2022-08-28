Haberler Galatasaray Luyindama elde kaldı

Luyindama elde kaldı

Galatasaray'da transferi beklenen en az 4 isim daha var. Ancak gönderilmesi gereken isimler de var. Bunların başında da Luyindama geliyor. Belçika ve Körfez ülkelerinden bir takım Luyindama'yı istiyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2022 Pazar 06:50
Luyindama elde kaldı

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler
Galatasaray'da transferi beklenen en az 4 isim daha var. Ancak gönderilmesi gereken oyuncular da mevcut... Bunların başında da Kongolu stoper Luyindama geliyor. Belçika ve Körfez ülkelerinden bir takım Luyindama'yı istiyor. Belçika takımı 1.4 milyon euro alan Luyindama'nın maaşının yarısını karşılamayı teklif etti. Körfez ekibi de kiralama teklifi yaptı. Kesin satın alma opsiyonunu ise reddetti. Big Boss lakaplı futbolcu yine takımda kaldı.
DİĞER
Sosyetik güzel Reyhan Göksun Taşkın'ı hasta oğluyla sınadılar! 750 bin dolar dolandırıldı
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç evlendi! İşte düğünden ilk kare! Oğuzhan Koç'un şahidi Acun Ilıcalı oldu
Kasımpaşa 3 puanı tek golle aldı!
İki ayrılık kapıda! Birisi kiralık
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'da Sacha Boey ayrılıyor! İşte yeni takımı
G.Saray'da ayrılık resmen açıklandı!
Kamuoyu açıklaması
MEB ATAMA SONUÇLARI 2022 | Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ne zaman açıklanacak? - Sonuç sorgulama ekranı e-Devlet
SAFER AYI NEDİR, ne demektir? - Safer ayı önemi, fazileti nedir? | Safer ayı özellikleri ve hadisleri
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Avcı'dan sakatlık sözleri! Uğurcan ve Abdülkadir... Avcı'dan sakatlık sözleri! Uğurcan ve Abdülkadir... 21:18
Kasımpaşa 3 puanı tek golle aldı! Kasımpaşa 3 puanı tek golle aldı! 21:15
Kayserispor Giresunspor'u farklı geçti! Kayserispor Giresunspor'u farklı geçti! 21:10
Harry Kane Tottenham'a galibiyeti getirdi! Harry Kane Tottenham'a galibiyeti getirdi! 20:51
Trabzonspor'da dev maç öncesi iki sakatlık şoku! Trabzonspor'da dev maç öncesi iki sakatlık şoku! 20:11
Ersin Destanoğlu'na sürpriz talip! Ersin Destanoğlu'na sürpriz talip! 19:36
Daha Eski
G.Saray'da Sacha Boey ayrılıyor! İşte yeni takımı G.Saray'da Sacha Boey ayrılıyor! İşte yeni takımı 19:31
Türkiye - Sırbistan | CANLI Türkiye - Sırbistan | CANLI 19:30
Dinamo Kiev lige kötü başladı! Dinamo Kiev lige kötü başladı! 19:10
Bodrum son dakikada yıkıldı! Bodrum son dakikada yıkıldı! 19:06
Bandırmaspor evinde güldü! Bandırmaspor evinde güldü! 19:01
Kayserispor - Giresunspor maçı CANLI Kayserispor - Giresunspor maçı CANLI 18:51