Luyindama elde kaldı

Galatasaray'da transferi beklenen en az 4 isim daha var. Ancak gönderilmesi gereken isimler de var. Bunların başında da Luyindama geliyor. Belçika ve Körfez ülkelerinden bir takım Luyindama'yı istiyor.
Galatasaray'datransferi beklenen en az 4 isim daha var. Ancak gönderilmesi gereken oyuncular da mevcut... Bunların başında da Kongolu stoper Luyindama geliyor. Belçika ve Körfez ülkelerinden bir takım Luyindama'yı istiyor. Belçika takımı 1.4 milyon euro alan Luyindama'nın maaşının yarısını karşılamayı teklif etti. Körfez ekibi de kiralama teklifi yaptı. Kesin satın alma opsiyonunu ise reddetti. Big Boss lakaplı futbolcu yine takımda kaldı.