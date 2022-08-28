GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sergio Reguilon'dan Aslan'a kötü haber! Atletico Madrid...

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray gündeminde Tottenham forması giyen Sergio Reguilon'u almıştı.
Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray gündeminde Tottenham forması giyen Sergio Reguilon'u almıştı.
Sarı-kırmızılılara bu isimden kötü haber geldi. İtalyan gazeteci Nicolo Schira, İspanyol sol bekin Atletico Madrid'e kiralık olarak transfer olacağını duyurdu.
25 yaşındaki yıldız futbolcu, kariyerine Real Madrid altyapısında başladı. Sırasıyla UD Lugrones, Sevilla ve Tottenham formaları giydi.
Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olan tecrübeli oyuncu, sol bek mevkisinin yanı sıra orta sahanın solunda da oynayabiliyor.
25 yaşında ve 1.78 boyunda olan Sergio Reguilon'un Tottenham ile 2025 yılı haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.