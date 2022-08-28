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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sergio Reguilon'dan Aslan'a kötü haber! Atletico Madrid...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray listesine Tottenham'dan Sergio Reguilon'u almıştı. İspanyol sol bekten kötü haber geldi. Reguilon'un Atletico Madrid'le anlaştığı bildirildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2022 Pazar 08:22
TUĞÇE ERGİNKOÇ
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sergio Reguilon'dan Aslan'a kötü haber! Atletico Madrid...

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray gündeminde Tottenham forması giyen Sergio Reguilon'u almıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sergio Reguilon'dan Aslan'a kötü haber! Atletico Madrid...

Sarı-kırmızılılara bu isimden kötü haber geldi. İtalyan gazeteci Nicolo Schira, İspanyol sol bekin Atletico Madrid'e kiralık olarak transfer olacağını duyurdu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sergio Reguilon'dan Aslan'a kötü haber! Atletico Madrid...

25 yaşındaki yıldız futbolcu, kariyerine Real Madrid altyapısında başladı. Sırasıyla UD Lugrones, Sevilla ve Tottenham formaları giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sergio Reguilon'dan Aslan'a kötü haber! Atletico Madrid...

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olan tecrübeli oyuncu, sol bek mevkisinin yanı sıra orta sahanın solunda da oynayabiliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sergio Reguilon'dan Aslan'a kötü haber! Atletico Madrid...

25 yaşında ve 1.78 boyunda olan Sergio Reguilon'un Tottenham ile 2025 yılı haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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