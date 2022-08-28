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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Trabzonspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor deplasmanına çıkacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. Buruk, "Geçen seneden farklı 6 isimle başlayacağız. Bu bir süreç alıyor. Geçen seneden oyuncularda psikolojik baskı var. Başarı için yoğun çalışıyoruz. Hedef şampiyonluk." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2022 Pazar 21:27 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2022 Pazar 21:36
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Trabzonspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu
Spor Toto Süper Lig'in 4. haftası dev bir karşılaşmaya sahne alıyor. Trabzonspor Akyazı'da Galatasaray'ı konuk ediyor. Karşılaşma öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk yaptığı açıklamalada, "Abdullah Avcı "Çok önemli bir spor insanı. Türkiye'nin böyle kişilere ihtiyacı var. Birlikte uzun zaman geçirmiştik" dedi.

Fikstür hakkında konuşan Buruk, "Bu yol kolay bir yol değil. Yeni kurulmuş ve çok fazla transfer yapmış bir takımız. Zorlu bir fikstür ile başladık. Hiçbir şeyden şikayet etmeyip en iyisini yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK

"Geçen haftaki maçın ikinci yarısı bizi oldukça ümitlendirdi. Kadronun birbirine alışması da zaman alıyor tabii. Hedefimiz belli, hedefimiz şampiyonluk.

BAŞLANGIÇ ÖNEMLİ

Başlangıç önemli ancak nasıl bitireceğiniz daha önemli. Trabzonspor'a karşı alacağımız bir galibiyet bizi moral motivaston anlamında yukarı çekecektir.

ÇOK İYİ KADROLARI VAR
Şampiyonlar Ligi ön elemesi bile olsa, Şampiyonlar Ligi'ni oynamak çok zor. Trabzonspor bu yoğun tempodan dolayı bu sakatlıkları yaşadı. Ancak çok iyi bir kadroları var hala. İki takım için de tek hedef kazanmak.

OYUNCULARDA BASKI VAR

Sezon başında hedefimizi şampiyonluk olarak seçtik. Zorlu fikstürle başladık. Toparlanma sürecindeyiz. Geçen seneden farklı 6 isimle başlayacağız. Bu bir süreç alıyor. Geçen seneden oyuncularda psikolojik baskı var. Başarı için yoğun çalışıyoruz. Hedef şampiyonluk." ifadelerini kullandı.

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