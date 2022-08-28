Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Trabzonspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu

Fikstür hakkında konuşan Buruk, "Bu yol kolay bir yol değil. Yeni kurulmuş ve çok fazla transfer yapmış bir takımız. Zorlu bir fikstür ile başladık. Hiçbir şeyden şikayet etmeyip en iyisini yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK

"Geçen haftaki maçın ikinci yarısı bizi oldukça ümitlendirdi. Kadronun birbirine alışması da zaman alıyor tabii. Hedefimiz belli, hedefimiz şampiyonluk.

BAŞLANGIÇ ÖNEMLİ

Başlangıç önemli ancak nasıl bitireceğiniz daha önemli. Trabzonspor'a karşı alacağımız bir galibiyet bizi moral motivaston anlamında yukarı çekecektir.

ÇOK İYİ KADROLARI VAR

Şampiyonlar Ligi ön elemesi bile olsa, Şampiyonlar Ligi'ni oynamak çok zor. Trabzonspor bu yoğun tempodan dolayı bu sakatlıkları yaşadı. Ancak çok iyi bir kadroları var hala. İki takım için de tek hedef kazanmak.

OYUNCULARDA BASKI VAR

Sezon başında hedefimizi şampiyonluk olarak seçtik. Zorlu fikstürle başladık. Toparlanma sürecindeyiz. Geçen seneden farklı 6 isimle başlayacağız. Bu bir süreç alıyor. Geçen seneden oyuncularda psikolojik baskı var. Başarı için yoğun çalışıyoruz. Hedef şampiyonluk." ifadelerini kullandı.