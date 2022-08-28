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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Trabzonspor beraberliği sonrası açıklamalarda bulundu!

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray 0-0 berabere kaldı. Akyazı'daki sessiz gece sonrası Galatasaray'ın Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşma sonrası konuştu. Buruk, "Bugün 3 puan kaçırdık. Maçın başından sonuna kadar üstün taraftık. ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 00:25 Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 00:54
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Trabzonspor beraberliği sonrası açıklamalarda bulundu!

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Golsüz biten derbi karşılaşması sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Buruk, "Bugün 3 puan kaçırdık. Maçın başından sonuna kadar üstün taraftık. Net pozisyonlardan yararlanamadık ve berabere kaldık. Kaçırdığımız 2 puan için üzgünüz" dedi.

"Oyun bizi mutlu etti. Sakatlığı süren oyuncular var, onlar da aramıza katılacak. Yeni oluşan bir takım için oyun kendini gösterdi, bundan sonraki haftalarda da daha çok gol atacağız inşallah"

Kalecinin hakkını vermek lazım iyi kurtarışlar yaptı. Uğurcan oynamadı diye seviniyorsunuz ama yerine gelen kaleci, Uğurcan'ın yiyeceği golleri kurtarabiliyor mesela"

"Bu oyunu skora yansıtamadık şu ana kadar. Farklı bir galibiyet lazım. Takımın güveni o zaman kendine gelecektir. Rakiplerimize pozisyon vermemek de sevindirici"

"Oyun bizi mutlu etti. Sakatlığı süren oyuncular var, onlar da aramıza katılacak. Yeni oluşan bir takım için oyun kendini gösterdi, bundan sonraki haftalarda da daha çok gol atacağız inşallah"

"Kadromuzu daha güçlü hale getirmek istiyoruz. En az 3 oyuncu daha kadromuza katabiliriz. Bunun için de uzun süredir zaman harcıyoruz. Transfer dönemi bittikten sonra hepimiz rahatlayacağız"

"İki takımın da hedefi kazanmaktı. Topa sahip olan ve pozisyonlara giren takım bizdik. Pozisyonlarımız da netti aslında ama değerlendiremedik. Hiç bir maça kazanamamak için çıkmıyoruz, kazanmak için çıkıyoruz. Trabzonspor deplasmanı kolay bir deplasman değil, zor bir deplasman, 1 puan bence iyi. Her maçı da kazanmak istiyoruz. Geçen hafta üzerine koyan bir Galatasaray vardı, burada da üzerine koyduğumuzu düşünüyoruz. Gol sayımız az, daha fazla gol atacağız ve daha iyi olacağız."

"Sacha Boey'in gitmesini istemiyoruz, takımda kalacak. Onu göndermek gibi bir düşüncemiz yok. Mertens sahanın en iyilerinden birisiydi, aramıza geç katılmasına rağmen çok da özverili performans sergiledi."

"1 tane pozisyonu telefondan izledim, penaltı pozisyonu. Bence net penaltı pozisyonu. Hakemlerle ilgili mutlu muyum diye sorsanız, mutlu değilim. Hakemlerle ilgili konuşmak istemiyorum."

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