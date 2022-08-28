GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk'un derbi taktiği belli oldu!

Buruk'un saha içinde serbest bıraktığı Mertens ayrıca takımı orta sahada yönetecek, ataklarını yönlendirecek. Galatasaray 3 haftada attığı 2 gole adını yazdıran ve 6 puan kazandıran Bafetimbi Gomis ise maça yine yedek başlayacak. Fransız forvet, skora göre ikinci yarıda takviye güç olarak sahada yer alacak ve Galatasaray için skor arayacak.