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GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'dan Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'e iyileştirme!

Son dakika haberleri... Galatasaray'da iki yıldızın formları tartışma konusu olmuştu. Sarı-kırmızılı yönetim Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'ün maaşlarında iyileştirme kararı aldı. Görüşmelerin olumlu sürdüğü belirtildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2022 Pazar 06:50
GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'dan Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'e iyileştirme!

G.Saray'da çok şeyler beklenen iki genç yıldız Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün şimdiye kadar ortaya koydukları performansla beklentileri karşılayamadı.

GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'dan Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'e iyileştirme!

Kerem ve Yunus'un formsuzluğunun ise en kısa sürede son bulmasının beklendiği belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'dan Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'e iyileştirme!

Takvim'in haberine göre Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un özel görüşmeler gerçekleştirdiği iki ismin ücretlerinde de kısa dönemde iyileştirmeler yapılacağı bildirildi.

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