GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'dan Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'e iyileştirme!

G.Saray'da çok şeyler beklenen iki genç yıldız Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün şimdiye kadar ortaya koydukları performansla beklentileri karşılayamadı.
G.Saray'da çok şeyler beklenen iki genç yıldız Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün şimdiye kadar ortaya koydukları performansla beklentileri karşılayamadı.
Takvim'in haberine göre Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un özel görüşmeler gerçekleştirdiği iki ismin ücretlerinde de kısa dönemde iyileştirmeler yapılacağı bildirildi.
Trabzonspor derbisi sonrasında görüşmelerin devam edeceği belirtildi.
Bu noktada görüşmelerin olumlu sonuçlandığı öğrenildi.