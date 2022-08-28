Eşinden Icardi açıklaması

Galatasaray, Mauro Icardi için şartları zorluyor... Fransızlar da sarı-kırmızılıların teklifinden bahsederken Icardi'nin seçimiyle ilgili eşi ve menajeri Wanda Nara Arjantin'de açıklamalarda bulundu. Clarin gazetesinde yer alan habere göre; Buenos Aires'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Wanda Nara, "Ona Mauro Icardi) transferiyle ilgili tavsiyede bulunabilir ve bir fikir verebilirim. Ancak PSG'den ayrılıp ayrılmamasına kendisi karar verecek" dedi. Öte yandan L'Equipe, Galatasaray'ın 29 yaşındaki oyuncu için kesin bir teklif gönderdiğini ve yanıt beklediğini yazdı.