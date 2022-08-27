Yeniden Evander!

G.Saray yönetimi, günler önce transferine bitti gözüyle bakılan Evander için tekrardan girişim başlatacak. 24 yaşındaki Brezilyalı oyuncuyla anlaşan sarı-kırmızılılar, kulübü Midtjylland'ı ikna edememişti.
G.Saray yönetimi, günler önce transferine bitti gözüyle bakılan Evander için tekrardan girişim başlatacak. 24 yaşındaki Brezilyalı oyuncuyla anlaşan sarı-kırmızılılar, kulübü Midtjylland'ı ikna edememişti. 8 milyon euro'dan aşağı inmeyen Danimarka ekibiyle yeniden pazarlıklar başlayacak. Aslan, bu transfer için en fazla 6 milyon euro'luk bir bütçe ayırmış durumda. Genç orta saha ise daha önce yıllık 1.3 milyon euro'ya ikna olmuştu.