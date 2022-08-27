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Yeniden Bozok

Yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçilen Umut Bozok transferi yeniden gündeme geldi. Sarı-kırmızılı yönetim, geçen yıl gol kralı olan 25 yaşındaki forvetin kulübü Lorient ve oyuncuya fiyat arttırımı yapmadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 06:50
Yeniden Bozok
Yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçilen Umut Bozok transferi yeniden gündeme geldi. Sarı-kırmızılı yönetim, geçen yıl gol kralı olan 25 yaşındaki forvetin kulübü Lorient ve oyuncuya fiyat arttırımı yapmadı. Lorient'e 2.5 milyon euro öneren G.Saray, başarılı oyuncuya ise 1 milyon euro önermişti. Umut'un ise kapıyı yaklaşık 1.5 milyon euro'dan açması üzerine görüşmeler tıkanmıştı.
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