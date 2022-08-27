Yeniden Bozok

Yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçilen Umut Bozok transferi yeniden gündeme geldi. Sarı-kırmızılı yönetim, geçen yıl gol kralı olan 25 yaşındaki forvetin kulübü Lorient ve oyuncuya fiyat arttırımı yapmadı.
Yüksekmaliyeti nedeniyle vazgeçilen Umut Bozok transferi yeniden gündeme geldi. Sarı-kırmızılı yönetim, geçen yıl gol kralı olan 25 yaşındaki forvetin kulübü Lorient ve oyuncuya fiyat arttırımı yapmadı. Lorient'e 2.5 milyon euro öneren G.Saray, başarılı oyuncuya ise 1 milyon euro önermişti. Umut'un ise kapıyı yaklaşık 1.5 milyon euro'dan açması üzerine görüşmeler tıkanmıştı.