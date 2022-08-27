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Galatasaray'dan Yunus Akgün ve transfer kararı! Dev bonservis reddedildi

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar, geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'da harika performans sergileyen Yunus Akgün'ün, kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından değerlendirme kararı almıştı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk tarafından ilk 11'de şans bulan Yunus Akgün için, ABD'den dev bir teklif geldiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 12:30
Galatasaray'dan Yunus Akgün ve transfer kararı! Dev bonservis reddedildi

Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün ile alakalı flaş bir gerçek ortaya çıktı.

Galatasaray'dan Yunus Akgün ve transfer kararı! Dev bonservis reddedildi

Sarı kırmzılılara, Yunus için transfer teklifi geldiği kaydedildi.

Galatasaray'dan Yunus Akgün ve transfer kararı! Dev bonservis reddedildi

DEV BONSERVİSE RET CEVABI
Galatasaraylı idarecilerin, Yunus Akgün ile uzun yıllar birlikteliği korumak istediği bilinirken, ABD'den gelen teklifin reddedildiği aktarıldı.

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