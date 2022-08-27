GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara'dan transfer açıklaması!

Transfer çalışmalarına yoğun bir şekilde devam eden Galatasaray'ın 1 numaralı gündem maddesi PSG forması giyen Mauro Icardi...
Transfer çalışmalarına yoğun bir şekilde devam eden Galatasaray'ın 1 numaralı gündem maddesi PSG forması giyen Mauro Icardi...
Arjantinli golcüyü renklerine bağlamak isteyen sarı-kırmızılılar, bir süredir Icardi'nin eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara ile görüşmelerini sürdürüyor.
Wanda Nara'dan da geleceği merak konusu olan Icardi ile ilgili flaş bir açıklama geldi.
TNT Sports Argentina'nın paylaştığı habere göre Nara, "Icardi'ye tavsiye ya da fikir verebilirim ancak PSG'den ayrılıp ayrılmayacağına karar verecek kişi kendisidir" açıklamasını yaptı.
Site, oyuncunun kariyerine Sevilla ya da Galatasaray'da devam edebileceğini duyurdu.