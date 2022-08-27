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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara'dan transfer açıklaması!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray bir süredir Paris Saint-Germain forması giyen Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin peşinde... Yıldız golcünün eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara'dan flaş bir transfer açıklaması geldi. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 10:43
TUĞÇE ERGİNKOÇ
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara'dan transfer açıklaması!

Transfer çalışmalarına yoğun bir şekilde devam eden Galatasaray'ın 1 numaralı gündem maddesi PSG forması giyen Mauro Icardi...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara'dan transfer açıklaması!

Arjantinli golcüyü renklerine bağlamak isteyen sarı-kırmızılılar, bir süredir Icardi'nin eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara ile görüşmelerini sürdürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara'dan transfer açıklaması!

Wanda Nara'dan da geleceği merak konusu olan Icardi ile ilgili flaş bir açıklama geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara'dan transfer açıklaması!

TNT Sports Argentina'nın paylaştığı habere göre Nara, "Icardi'ye tavsiye ya da fikir verebilirim ancak PSG'den ayrılıp ayrılmayacağına karar verecek kişi kendisidir" açıklamasını yaptı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara'dan transfer açıklaması!

Site, oyuncunun kariyerine Sevilla ya da Galatasaray'da devam edebileceğini duyurdu.

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