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Galatasaray Rumen futbolcusu Alexandru Cicaldau'nun Al-Ittihad Kalba'ya transferini açıkladı

Galatasaray transfer haberi... Galatasaray Rumen futbolcusu Alexandru Cicaldau'nun Al Kalba'ya transferi resmen açıkladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 21:56 Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 22:23
Galatasaray Rumen futbolcusu Alexandru Cicaldau'nun Al-Ittihad Kalba'ya transferini açıkladı

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Geçtiğimiz sezon büyük umutlarla takıma katılan Rumen orta saha Alexandru Cicaldau takımdan ayrıldı.

Sarı-kırmızılı kulüp yapılan resmi açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Alexandru Cicâldău'nun 2022-23 sezonu sonuna kadar Kalba Union Football Club Co L.L.C'ye geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, kiralama süresi boyunca futbolcunun ücretleri Kalba Union Football Club Co L.L.C tarafından ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

Transferi sonrası açıklamalarda bulunan Alexandru Cicaldau: "Tüm Galatasaray camiasına çok teşekkür ederim. İnişler ve çıkışlarla dolu bir yıl geçirdik ve benim için çok özel bir yıldı. İyi şanslar, umarım zaferler alırsınız. Yakında görüşürüz." ifadelerini kullandı.

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