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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un derbi planı hazır! Sürpriz karar...

Süper Lig'in 4. haftasında 28 Ağustos Pazar günü Trabzonspor'la karşılaşacak Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor. Derbide sahaya süreceği kadroyu büyük ölçüde belirleyen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, orta sahada sürpriz bir ismi ilk 11'e monte edebileceği öğrenildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 06:50
GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un derbi planı hazır! Sürpriz karar...

G.Saray, yarın oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk, kritik derbide çıkartacağı ilk 11'i büyük ölçüde belirledi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un derbi planı hazır! Sürpriz karar...

Savunma hattında değişiklik yapmayı düşünmeyen Buruk; stoper ikilisinde Abdülkerim ve Nelsson'a görev verecek. Beklerde ise Van Aanholt ve Boey şans bulacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un derbi planı hazır! Sürpriz karar...

Orta alanda yine Torreira ve Oliveira'ya forma vermeyi planlayan tecrübeli çalıştırıcı, savunmada açık vermemek için de hücum opsiyonlarının birinden vazgeçme ihtimali üzerinde duruyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un derbi planı hazır! Sürpriz karar...

Emre Akbaba'nın formsuz olması ve Mertens'in de 90 dakikayı çıkartacak fizik kaliteye ulaşmaması üzerine orta alanda Berkan Kutlu sürprizi yaşanabilir. Bu durumda Oliveira'yı biraz ileri atmayı düşünen Buruk, mücadele gücü yüksek olan Berkan'dan faydalanacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un derbi planı hazır! Sürpriz karar...

Kanatlarda Yunus ve Kerem ikilisinin şans bulması bekleniyor. Özellikle Kerem'i top kayıplarıyla ilgili uyaran Buruk, basit oynamasını istedi. İleri uçta görev yapacak Seferovic'in de idmandaki yükselen performansı kritik maç öncesi sevindirici oldu.

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