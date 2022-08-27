GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un derbi planı hazır! Sürpriz karar...

Emre Akbaba'nın formsuz olması ve Mertens'in de 90 dakikayı çıkartacak fizik kaliteye ulaşmaması üzerine orta alanda Berkan Kutlu sürprizi yaşanabilir. Bu durumda Oliveira'yı biraz ileri atmayı düşünen Buruk, mücadele gücü yüksek olan Berkan'dan faydalanacak.