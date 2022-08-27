GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un derbi planı hazır! Sürpriz karar...

G.Saray, yarın oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk, kritik derbide çıkartacağı ilk 11'i büyük ölçüde belirledi.
Savunma hattında değişiklik yapmayı düşünmeyen Buruk; stoper ikilisinde Abdülkerim ve Nelsson'a görev verecek. Beklerde ise Van Aanholt ve Boey şans bulacak.
Orta alanda yine Torreira ve Oliveira'ya forma vermeyi planlayan tecrübeli çalıştırıcı, savunmada açık vermemek için de hücum opsiyonlarının birinden vazgeçme ihtimali üzerinde duruyor.