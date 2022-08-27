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Cicaldau Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yeni takımı

Galatasaray'da Fatih Terim'in geçen sezon büyük umutlarla transfer ettiği ancak yeni sezon planlamasında düşünülmeyen Alexandru Cicaldau, sarı kırmızılılara veda etmeye hazırlanıyor. 25 yaşındaki orta sahaya Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al Ittihad Kalba talip oldu, görüşmelerde önemli mesafe katedildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 12:06
Cicaldau Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yeni takımı

Galatasaray'da Cicaldau'nun yeni adresi belli oluyor.

Cicaldau Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yeni takımı

25 yaşındaki orta sahaya Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al Ittihad Kalba talip oldu, görüşmelerde önemli mesafe katedildi.

Cicaldau Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yeni takımı

Arap ekibi ile Cicaldau'nun satın alma opsiyonu ile kiralanması için büyük ölçüde anlaşmaya varıldı.

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