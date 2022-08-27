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Belotti'nin yeni takımı belli oldu! İşte kazanacağı ücret

Uzun süredir adı Galatasaray ile anılan Belotti'nin yeni takımı belli oldu. İtalyan yıldız, uzun süredir beklediği Roma formasına kavuştu. İtalyan basını, Belotti'nin kazanacağı ücreti de açıkladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 12:24 Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 12:24
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Belotti'nin yeni takımı belli oldu! İşte kazanacağı ücret

Bu sezon yaptığı transferlerle dikkat çeken Galatasaray, forvet transferi için uzun süre Belotti ile ilgilenmişti.

Belotti'nin yeni takımı belli oldu! İşte kazanacağı ücret

Sarı kırmızılılar, İtalyan yıldız ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamayınca rotasını başka isimlere çevirmişti.

Belotti'nin yeni takımı belli oldu! İşte kazanacağı ücret

Torino ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından yalnızca Roma'ya transfer olmak istediğini belirten Belotti, bu isteğine kavuştu.

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