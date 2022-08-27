Belotti'nin yeni takımı belli oldu! İşte kazanacağı ücret

Bu sezon yaptığı transferlerle dikkat çeken Galatasaray, forvet transferi için uzun süre Belotti ile ilgilenmişti.
Sarı kırmızılılar, İtalyan yıldız ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamayınca rotasını başka isimlere çevirmişti.
Bu sezon yaptığı transferlerle dikkat çeken Galatasaray, forvet transferi için uzun süre Belotti ile ilgilenmişti.
Sarı kırmızılılar, İtalyan yıldız ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamayınca rotasını başka isimlere çevirmişti.
İtalyan basınına göre Roma, Belotti'yi bugün ya da yarın sağlık kontrolünden geçirerek resmi sözleşmeye imza atacak.
Roma ile 3 yıllık sözleşme imzalaması beklenen Belotti, başkent ekibinden yıllık 3 milyon Euro kazanacak.