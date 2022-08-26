TRANSFER HABERİ: Umut Bozok Galatasaray'a! Ücretinde indirime gitti

Geçen sezon Kasımpaşa'da 20 gol-8 asist ile oynayan ve gol kralı olan 25 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılılar ile yaptığı ilk etap görüşmelerinde büyük mesafe katederken, sonrasında yıllık ücretine astronomik zam yapınca, G.Saray cephesi de geri adım atıp bu transferden çekildi.



