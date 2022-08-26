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TRANSFER HABERİ: Umut Bozok Galatasaray'a! Ücretinde indirime gitti

Son dakika spor haberi: Galatasaray, ilk etapta astronomik ücret isteyen Umut Bozok transferinde frene basmıştı. Ancak iki taraf da yelkenleri suya indirip transfer için temasa geçti. Golcü futbolcu ile görüşmelerine başlayan sarı-kırmızılı yönetim, anlaşma sağlaması durumunda kulübü Lorient ile masaya oturacak. İşte yaşanan son gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2022 Cuma 06:50
TRANSFER HABERİ: Umut Bozok Galatasaray'a! Ücretinde indirime gitti

Forvet hattına yerli takviyesi yapmak isteyen G.Saray bir kez daha Umut Bozok ile görüşmelere başladı.

TRANSFER HABERİ: Umut Bozok Galatasaray'a! Ücretinde indirime gitti

Geçen sezon Kasımpaşa'da 20 gol-8 asist ile oynayan ve gol kralı olan 25 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılılar ile yaptığı ilk etap görüşmelerinde büyük mesafe katederken, sonrasında yıllık ücretine astronomik zam yapınca, G.Saray cephesi de geri adım atıp bu transferden çekildi.

TRANSFER HABERİ: Umut Bozok Galatasaray'a! Ücretinde indirime gitti

Sabah'ın haberine göre; Aslan bu dönemde Gomis'in de performansı sonrasında yerli forvette karar kılarken bir kez daha Umut Bozok için temaslarına başladı.

TRANSFER HABERİ: Umut Bozok Galatasaray'a! Ücretinde indirime gitti

Görüşmelerin başlamasındaki asıl nokta ise oyuncunun ilk seferinde istediği ücrette indirime gitmesi. Fransız ekibi Lorient forması giyen ve 1 sezon kontratı kalan oyuncunun satışına kulübü de sıcak bakıyor.

TRANSFER HABERİ: Umut Bozok Galatasaray'a! Ücretinde indirime gitti

G.Saray yönetimi Umut'la anlaşmaya varması halinde daha önce görüşmelerde bulunduğu Lorient ile bir kez daha masaya oturacak.

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