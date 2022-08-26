TRANSFER HABERİ: Umut Bozok Galatasaray'a! Ücretinde indirime gitti

Forvet hattına yerli takviyesi yapmak isteyen G.Saray bir kez daha Umut Bozok ile görüşmelere başladı.
Forvet hattına yerli takviyesi yapmak isteyen G.Saray bir kez daha Umut Bozok ile görüşmelere başladı.
Geçen sezon Kasımpaşa'da 20 gol-8 asist ile oynayan ve gol kralı olan 25 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılılar ile yaptığı ilk etap görüşmelerinde büyük mesafe katederken, sonrasında yıllık ücretine astronomik zam yapınca, G.Saray cephesi de geri adım atıp bu transferden çekildi.
Sabah'ın haberine göre; Aslan bu dönemde Gomis'in de performansı sonrasında yerli forvette karar kılarken bir kez daha Umut Bozok için temaslarına başladı.