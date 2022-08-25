Galatasaray'da ayrılık! Ömer Bayram...

Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde Galatasaray, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde Galatasaray, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Cimbom, bir yandan yapılacak forvet transferiyle yakından ilgilenirken, diğer yandan da gönderilecek futbolcular için görüşmelerini sürdürüyor.
Bu bağlamda birçok yıldızını satılık listesine koyan Galatasaray'da, Ömer Bayram konusunda sabır taşmış durumda.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Özellikle idmanlardaki isteksiz tavrıyla teknik heyetin dikkatini çeken Ömer Bayram ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Buna göre Galatasaraylı idareciler, Ömer Bayram'ın sözleşmesini feshetmek için görüşmelere başladı.