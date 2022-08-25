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Galatasaray'da ayrılık! Ömer Bayram...

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılarda flaş bir ayrılık yaşanacak. Sarı kırmızılılarda eleştiri oklarının hedefinde olan ve teknik heyetin dikkatini çeken Ömer Bayram'a dair önemli bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2022 Perşembe 09:18 Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2022 Perşembe 09:26
Galatasaray'da ayrılık! Ömer Bayram...

Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde Galatasaray, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Galatasaray'da ayrılık! Ömer Bayram...

Cimbom, bir yandan yapılacak forvet transferiyle yakından ilgilenirken, diğer yandan da gönderilecek futbolcular için görüşmelerini sürdürüyor.

Galatasaray'da ayrılık! Ömer Bayram...

Bu bağlamda birçok yıldızını satılık listesine koyan Galatasaray'da, Ömer Bayram konusunda sabır taşmış durumda.

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