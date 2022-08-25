Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Süper Kupa yorumu: Hayal değildi!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 25 Ağustos 2000 yılında İspanyol ekibi Real Madrid'i 2-1 mağlup ederek kazandıkları UEFA Süper Kupa'nın seneyi devriyesinde GS TV'ye açıklamalarda bulundu. UEFA Kupası ve Süper Kupa'yı kazandıkları dönemde yaşadığı anıları anlatan Buruk, "Geçmişe gittiğimde hayatımın en güzel yılı 2000 yılıydı. Hayatta alınması zor zevkleri hem oyuncu olarak biz yaşadık hem de insanlara yaşattık. Sadece bunu Galatasaray taraftarına değil tüm Türkiye'ye yaşattık. Bütün ülkede sinerji oluştu. Adım adım kupaya giden bir takım vardı. Sonunda UEFA Kupası'nı kazanan bir takım olduk. Bunun devamı da Süper Kupa'ya gidiyor. Orada hak ettiğimiz Süper Kupa Finali'ni üç ay sonra yaşadık. UEFA Kupası'nda finale adım adım çıkmak, orada Arsenal'ı yenmek çok mutluluk vericiydi. Türkiye'de hiç yaşanmamış bir şeydi. Bunu yaşamak, yaşatmak, Türk insanının başarılı olabileceğini spor alanında değil, tüm alanlarda bir özgüven oluşturdu. Bu özgüvenle belki iş adamlarından, sanayicilere birçok kesimin bundan etkilendiğini düşünüyorum. UEFA Kupası çok önemliydi. Onun meyvesi de Süper Kupa idi. Ülkeye bir kupa daha kazandırmak, o heyecanı yaşayıp insanlara yaşatmanın keyfi de bambaşkaydı. Birinde Arsenal diğerinde Real Madrid ile oynuyorsunuz. Dünyanın en iyi kadrolarına sahip iki takımı. İki takımı da yenmeyi belki şu anki mevcut ortamda hayal edemeyebilirsiniz. Real Madrid, Manchester City ve Liverpool ile final oynamak şu an için hayal geliyor ama bizim için hayal değildi. Gerçekti ve gerçekleştirdiğimiz şeylerden biriydi. Onun gururunu ve mutluluğunu hala üzerimde taşıyorum" diye konuştu.