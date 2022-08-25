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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Transfer konusunda...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yapılan sponsorluk anlaşmasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Dursun Özbek yaptığı konuşmada, transfer operasyonlarının devam ettiğini de ifade etti. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2022 Perşembe 12:57
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Transfer konusunda...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşması için düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulnudu.

İşte o sözler...

"Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak istiyoruz. Bankalar Birliği anlaşması ile Türk futbolunda hiçbir kulüp geleceği göremez. Günde 1.2 milyon TL faiz ödüyoruz"

"Transfer konusunda sizlere bilgi akışı yavaşlamış olabilir ama bizim durgunlaştığımız gibi bir şey yok. Çalışmalarımız devam ediyor"

"Kemerburgaz'da proje çalışmaları bitti. Saha düzeltmelerine başladık. Metin Oktay Tesisleri'ni Florya'dan oraya taşıyacağız."

"Bütün finansal kurumlara gidin, 'Üç büyükler içinde finansal yapısı en iyi takım hangisi?' diye sorun, alacağınız cevap Galatasaray"

"Artık Türkiye'de kadın futbolu var. Ligimiz var. Medya artık sayfalarda onlara daha fazla yer vermelidir. Kadın futbolu için çok iyi şeyler göreceğiz. Bu sezon çok farklı bir sezon olacak"

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