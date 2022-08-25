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Fode Ballo-Toure'den Galatasaray'a transfer cevabı!

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Sol bek mevkisine takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, İtalyan devi Milan'da forma giyen Fode Ballo-Toure'ye teklifini yaptı. Senegalli futbolcudan Galatasaray'ın teklifine cevap geldi. İşte yaşanan son gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2022 Perşembe 18:08
Fode Ballo-Toure'den Galatasaray'a transfer cevabı!

Transfer döneminin sonuna doğru forvet ve sol bek transferi yapmayı planlayan Galatasaray, Milan'ın sol beki Fode Ballo-Toure'yi gündemine almıştı.

Fode Ballo-Toure'den Galatasaray'a transfer cevabı!

İtalyan devinden kiralanmak istenen 25 yaşındaki Senealli sol bekten sarı-kırmızılı kulübe kötü haber geldi.

Fode Ballo-Toure'den Galatasaray'a transfer cevabı!

Hürriyet'in haberine göre; Kariyerine Fransa ya da İtalya'da devem etmek isteyen Ballo-Toure, Galatasaray'ın teklifini reddetti.

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