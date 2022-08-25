Fode Ballo-Toure'den Galatasaray'a transfer cevabı!

Transfer döneminin sonuna doğru forvet ve sol bek transferi yapmayı planlayan Galatasaray, Milan'ın sol beki Fode Ballo-Toure'yi gündemine almıştı.
Transfer döneminin sonuna doğru forvet ve sol bek transferi yapmayı planlayan Galatasaray, Milan'ın sol beki Fode Ballo-Toure'yi gündemine almıştı.
İtalyan devinden kiralanmak istenen 25 yaşındaki Senealli sol bekten sarı-kırmızılı kulübe kötü haber geldi.
Hürriyet'in haberine göre; Kariyerine Fransa ya da İtalya'da devem etmek isteyen Ballo-Toure, Galatasaray'ın teklifini reddetti.
Toure'den ret yanıtı alan Galatasaray'da sol bek takviyesi rafa kalkmış değil.
Sarı-kırmızılı kulüp bu mevkiyi güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.