Galatasaray Mauro Icardi transferinde ısrarcı

Wanda Nara her ne kadar Paris'teki lüks hayatından ayrılmak istemese de Mauro Icardi'nin futbol oynamak istemesi Galatasaray için umut olmaya devam ediyor. Fransız gazeteci Maxence Venot, "Galatasaray ile Icardi için görüşmeler sürüyor" iddiasında bulundu.