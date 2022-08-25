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Galatasaray Mauro Icardi transferinde ısrarcı

Galatasaray transfer haberi... Mertens ve Torreira gibi yıldız isimleri kadrosuna katan sarı kırmızılılar bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Dursun Özbek yönetimi Icardi transferi için düğmeye bastı. Fransız basını sarı kırmızılıların ısrarla istediği Arjantinli golcü oyuncu için teklifini yenilediğini duyurdu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2022 Perşembe 06:50
Galatasaray Mauro İcardi transferinde ısrarcı

Wanda Nara'ya rağmen PSG ile Galatasaray arasındaki görüşmelerin devam ettiği bildirildi.

Galatasaray Mauro İcardi transferinde ısrarcı

Wanda Nara her ne kadar Paris'teki lüks hayatından ayrılmak istemese de Mauro Icardi'nin futbol oynamak istemesi Galatasaray için umut olmaya devam ediyor. Fransız gazeteci Maxence Venot, "Galatasaray ile Icardi için görüşmeler sürüyor" iddiasında bulundu.

Galatasaray Mauro İcardi transferinde ısrarcı

Culture PSG'deki haberinbde; "Transfer döneminin bitmesine birkaç gün kala PSG, Mauro Icardi için hala bir çıkış yolu arıyor. Galatasaray, Arjantinli golcüyle ilgileniyor. İki taraf arasında maaş ödemesi için görüşmeler sürüyor" denildi.

Galatasaray Mauro İcardi transferinde ısrarcı

L'Equipe ise, PSG tarafında Arjantinli oyuncunun sözleşmesinin feshedilmesinin öngörülmediğini yazdı.

Galatasaray Mauro İcardi transferinde ısrarcı

İki yıllık daha sözleşmesi olduğu için kiralık formülü masada" ifadelerine yer verdi.

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