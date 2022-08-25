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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aston Villa'nın A planı Victor Nelsson

Galatasaray transfer haberi... Sarı kırmızılıların savunma oyuncu Victor Nelsson için teklifler gelmeye devam ediyor. İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'da Nelsson ısrarı devam ediyor. Danimarkalı stoper İngiliz ekibinin birinci önceliği... İşte transferin detayları... (GS TRANSFER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2022 Perşembe 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aston Villa'nın A planı Victor Nelsson

Sevilla devreden çıktı ama İngiliz takımı, Danimarkalı yıldızla ilgilenmeye devam ediyor. İki takım arasında görüşmelerin devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aston Villa'nın A planı Victor Nelsson

Galatasaray'da Victor Nelsson'la ilgili transfer iddiaları gelmeye devam ediyor. Her ne kadar Sevilla aradan çekilmiş olsa da, Aston Villa ciddi şekilde Danimarkalı stoperle ilgilenmeye devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aston Villa'nın A planı Victor Nelsson

Le Phoceen gazetesinin haberine göre; Diego Carlos'un ciddi şekilde sakatlanmasının ardından Aston Villa transfer dönemi bitmeden önce bir stoper transfer etmek istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aston Villa'nın A planı Victor Nelsson

Galatasaray'ın stoperi Victor Nelsson, İngiliz kulübünün önceliği... Marsilya oyuncusu Duje Caleta-Car ise B planı... Gerçekten de Steven Gerrard liderliğindeki ekip, Nelsson ile yapılan görüşmelerde bir başarısızlık olması ihtimaline karşı Hırvat milli takımının oyuncusu için kısa süre önce bilgi aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aston Villa'nın A planı Victor Nelsson

Marsilya, Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Caleta- Car'ın başlangıç fiyatını 10 milyon euro olarak belirledi. Galatasaray ise 20 milyon euro fiyat çekti. Bu kez neler olacak bekleyip göreceğiz.

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