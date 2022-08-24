Wanda Nara bunu beklemiyordu! Galatasaray'dan şoke eden Icardi kararı

ICARDI İLK TERCİH DEĞİL!

İtalyan basınında yer alan habere göre; Arjantinli golcü Mauro Icardi, Galatasaray'ın ilk tercihi değil. Wanda Nara ile Galatasaray yönetiminin görüşmeye devam ettiği belirtilse de olmazsa olmaz olarak görülmüyor.