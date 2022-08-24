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Wanda Nara bunu beklemiyordu! Galatasaray'dan şoke eden Icardi kararı

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da golcü arayışları hız kazandı. Transferde hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar, ince eleyip sık dokuyor. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, Mauro Icardi'nin eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara ile görüşmelerde bulunuyordu. Transferde temaslar devam ederken, Galatasaray'ın Arjantinli santrfor hakkında aldığı flaş karar ortaya çıktı. İşte yaşanan son gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 19:08
BURAK ŞENTÜRK
Wanda Nara bunu beklemiyordu! Galatasaray'dan şoke eden Icardi kararı

Transfer operasyonuna son sürat devam eden Galatasaray'da gözler santrfor mevkisine çevrilmiş durumda. İlk 3 maçta atılan 2 golün de oyuna sonradan giren Gomis'ten gelmesi sonrası arayışlar hızlandı.

Wanda Nara bunu beklemiyordu! Galatasaray'dan şoke eden Icardi kararı

Süper Lig'de bu sezon hedefi mutlak şampiyonluk olarak belirleyen Galatasaray, golcü transferinde hata yapmak istemiyor.

Wanda Nara bunu beklemiyordu! Galatasaray'dan şoke eden Icardi kararı

Listesine birçok yıldızı alan Cimbom'da Belotti'nin Roma ile anlaşması sonrası Icardi iddiaları artmıştı. Galatasaray yönetiminin Icardi'ye öncelik vermediği kaydedildi.

Wanda Nara bunu beklemiyordu! Galatasaray'dan şoke eden Icardi kararı

ICARDI İLK TERCİH DEĞİL!
İtalyan basınında yer alan habere göre; Arjantinli golcü Mauro Icardi, Galatasaray'ın ilk tercihi değil. Wanda Nara ile Galatasaray yönetiminin görüşmeye devam ettiği belirtilse de olmazsa olmaz olarak görülmüyor.

Wanda Nara bunu beklemiyordu! Galatasaray'dan şoke eden Icardi kararı

Galatasaray'ın forvette listesindeki diğer isimlere öncelik verdiği ifade edildi. Sarı-kırmızılıların golcü transferinde nokta atışı yapmak istediği ve bu nedenle aceleci davranmadığı bildirildi.

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