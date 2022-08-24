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Trabzon'a bileniyor

Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenmanın bir bölümü basına açık olarak gerçekleşti. İdmanda futbolcular güç, kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 06:50
Trabzon'a bileniyor
Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenmanın bir bölümü basına açık olarak gerçekleşti. İdmanda futbolcular güç, kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptı. Çalışmada sakatlığı olan Fredrik Midtsjö bulunmazken, sakatlığını atlatan Leo Dubois ise hazırlıklarda yer aldı.
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