Trabzon'a bileniyor

Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenmanın bir bölümü basına açık olarak gerçekleşti. İdmanda futbolcular güç, kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptı.
Galatasaray,deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenmanın bir bölümü basına açık olarak gerçekleşti. İdmanda futbolcular güç, kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptı. Çalışmada sakatlığı olan Fredrik Midtsjö bulunmazken, sakatlığını atlatan Leo Dubois ise hazırlıklarda yer aldı.