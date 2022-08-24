Galatasaray'ın transfer hedefi Belotti'nin sözleşme detayları belli oldu!

YENİ TAKIMINDAKİ MAAŞI 2.8 MİLYON EURO

Futbolcunun bonuslarla birlikte yıllık 2.8 milyon euro maaş alacağı da ifade edildi. Bilindiği üzere çok kısa bir süre önce Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Transfer dönemi bitmeden bir orta saha ve bir forvet oyuncusu alınmasını bekliyorum" demişti.