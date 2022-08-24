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Galatasaray'ın transfer hedefi Belotti'nin sözleşme detayları belli oldu!

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar, uzun süredir gündeminde İtalyan golcü Belotti'yi tutuyordu. Seferovic'in yanına bir forvet takviyesi daha yapmak isteyen Cimbom, Belotti ile pazarlık masasındaydı. İtalyan basını, Belotti'nin transferine doğru flaş bir gelişmeyi aktardı. İşte Belotti'nin yeni kontratının detayları ve ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 14:28
Galatasaray'ın transfer hedefi Belotti'nin sözleşme detayları belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Andrea Belotti ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'ın transfer hedefi Belotti'nin sözleşme detayları belli oldu!

Golcü futbolcunun, Serie A devi Roma'ya transfer olacağı iddia edildi.

Galatasaray'ın transfer hedefi Belotti'nin sözleşme detayları belli oldu!

BELOTTI ROMA İLE ANLAŞTI

İtalyan basınında yer alan habere göre; bonservisi elinde bulunan Andrea Belotti ile Roma 3 yıllığına el sıkıştı. Yani; Belotti Haziran 2025'e kadar Roma'da görev alacak.

Galatasaray'ın transfer hedefi Belotti'nin sözleşme detayları belli oldu!

YENİ TAKIMINDAKİ MAAŞI 2.8 MİLYON EURO

Futbolcunun bonuslarla birlikte yıllık 2.8 milyon euro maaş alacağı da ifade edildi. Bilindiği üzere çok kısa bir süre önce Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Transfer dönemi bitmeden bir orta saha ve bir forvet oyuncusu alınmasını bekliyorum" demişti.

Galatasaray'ın transfer hedefi Belotti'nin sözleşme detayları belli oldu!

GALATASARAY DA TEKLİF YAPMIŞTI

Galatasaray deneyimli forvete seneliği 4 milyon Euro'dan 3 yıllık bir kontrat önerisinde bulunmuştu. 28 yaşındaki İtalyan golcü geçn sezon Torino'da 23 maçta 1419 dakika süre almış ve 8 gol 1 asistlik performans sergilemişti. Belotti daha önce Palermo ve AlbinoLeffe takımlarında da oynamıştı.

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