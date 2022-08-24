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Galatasaray'dan ikinci Mauro Icardi harekatı!

Süper Lig'de oynadığı ilk 3 maçta sadece 2 gol atabilen Galatasaray'da gündem forvet transferi... Sarı-kırmızılılar bu doğruluda gündemine PSG'nin dünyaca ünlü Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'yi alırken, transferde flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 06:50
Galatasaray'dan ikinci Mauro Icardi harekatı!

Galatasaray'da golcü arayışları devam ediyor.

Galatasaray'dan ikinci Mauro Icardi harekatı!

Sarı-kırmızılı ekibin gündemindeki isimlerden en önemlisi ise Mauro Icardi...

Galatasaray'dan ikinci Mauro Icardi harekatı!

Arjantinli yıldız hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'dan ikinci Mauro Icardi harekatı!

İtalyan ve Fransız basını, oyuncunun menajerliğini de yapan eşi Wanda Nara'nın perşembe günü Galatasaray ile görüşmek üzere İstanbul'a geldiğini yazmıştı.

Galatasaray'dan ikinci Mauro Icardi harekatı!

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'dan yeni bir iddia geldi.

Galatasaray'dan ikinci Mauro Icardi harekatı!

Sarı-kırmızılıların bu hafta oyununun eşi ve menajeri Wanda Nara ile ikinci kez görüşeceğini öne sürdü.

Galatasaray'dan ikinci Mauro Icardi harekatı!

İddiaya göre; Galatasaray, kiralık olarak kadrosuna katmak istediği İcardi'nin yıllık ücretinin 3 milyon euro'sunu karşılamaya hazır.

Galatasaray'dan ikinci Mauro Icardi harekatı!

Transfer gerçekleşirse oyuncunun ücretinin kalan kısmını Paris Saint-Germain karşılaması gündemde...

Galatasaray'dan ikinci Mauro Icardi harekatı!

MAURO ICARDI KİMDİR?

19 Şubat 1993 tarihinde Arjantin'de dünyaya geldi.

Galatasaray'dan ikinci Mauro Icardi harekatı!

Kariyerine İspanyol ekibi Vecindario altyapısında başladı.

Galatasaray'dan ikinci Mauro Icardi harekatı!

Sırasıyla Barcelona altyapısı, Sampdoria, Inter ve Paris Saint-Germain formaları giydi.

Galatasaray'dan ikinci Mauro Icardi harekatı!

İtalya pasaportu da bulunan Arjantinli yıldız, forvet mevkisinde görev yapıyor.

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