Galatasaray'dan ikinci Mauro Icardi harekatı!

Galatasaray'da golcü arayışları devam ediyor.
Sarı-kırmızılı ekibin gündemindeki isimlerden en önemlisi ise Mauro Icardi...
Arjantinli yıldız hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
Galatasaray'da golcü arayışları devam ediyor.
Sarı-kırmızılı ekibin gündemindeki isimlerden en önemlisi ise Mauro Icardi...
Arjantinli yıldız hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
İtalyan ve Fransız basını, oyuncunun menajerliğini de yapan eşi Wanda Nara'nın perşembe günü Galatasaray ile görüşmek üzere İstanbul'a geldiğini yazmıştı.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'dan yeni bir iddia geldi.
Sarı-kırmızılıların bu hafta oyununun eşi ve menajeri Wanda Nara ile ikinci kez görüşeceğini öne sürdü.
İddiaya göre; Galatasaray, kiralık olarak kadrosuna katmak istediği İcardi'nin yıllık ücretinin 3 milyon euro'sunu karşılamaya hazır.
Transfer gerçekleşirse oyuncunun ücretinin kalan kısmını Paris Saint-Germain karşılaması gündemde...
MAURO ICARDI KİMDİR?
19 Şubat 1993 tarihinde Arjantin'de dünyaya geldi.
Kariyerine İspanyol ekibi Vecindario altyapısında başladı.
Sırasıyla Barcelona altyapısı, Sampdoria, Inter ve Paris Saint-Germain formaları giydi.
İtalya pasaportu da bulunan Arjantinli yıldız, forvet mevkisinde görev yapıyor.
1.81 cm boyundaki Mauro Icardi, PSG formasıyla çıktığı 92 karşılaşmada 38 gole imzasını attı.
Icardi'nin yıldızı kariyerinde en çok Inter'de forma giydi.
Milano temsilcisinde 219 karşılaşmaya çıkarken 124 gol kaydetti.