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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İki Serie A ekibi Sacha Boey'in peşinde!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray'ın Kamerunlu sağ beki Sacha Boey'in adı transfer gündeminden düşmüyor. Genç futbolcuya son olarak iki İtalya Serie A takımının talip olduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 14:15
TUĞÇE ERGİNKOÇ
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İki Serie A ekibi Sacha Boey'in peşinde!

Yaz transfer döneminin son günlerine girilirken hem Avrupa'da hem de Türkiye'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Adı bu yaz birçok kulüple anılan ve Galatasaray'dan ayrılacağı iddia edilen Sacha Boey'e iki yeni talip çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İki Serie A ekibi Sacha Boey'in peşinde!

Sarı-kırmızılı formayla sezona iyi bir başlangıç yapan Kamerunlu futbolcu, Sky Sport'un haberine göre Udinese ve Hellas Verona'nın radarında... İki takım da defans hattını güçlendirmek için gözüne Galatasaray'ın yıldız ismini kestirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İki Serie A ekibi Sacha Boey'in peşinde!

SACHA BOEY KİMDİR?

13 Eylül 2000 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Rennes altyapısında başladı. Ardından sırasıyla Dijon, Rennes ve Galatasaray formaları giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İki Serie A ekibi Sacha Boey'in peşinde!

Sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki genç sağ beki 2021 yazında Rennes'den 1.1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İki Serie A ekibi Sacha Boey'in peşinde!

Milli takım tercihini Kamerun'dan yana kullanan Boey, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor. Genç yıldızın sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Oyuncunun güncel piyasa değeri 4 milyon euro...

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