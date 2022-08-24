GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İki Serie A ekibi Sacha Boey'in peşinde!

Yaz transfer döneminin son günlerine girilirken hem Avrupa'da hem de Türkiye'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Adı bu yaz birçok kulüple anılan ve Galatasaray'dan ayrılacağı iddia edilen Sacha Boey'e iki yeni talip çıktı.
Sarı-kırmızılı formayla sezona iyi bir başlangıç yapan Kamerunlu futbolcu, Sky Sport'un haberine göre Udinese ve Hellas Verona'nın radarında... İki takım da defans hattını güçlendirmek için gözüne Galatasaray'ın yıldız ismini kestirdi.
SACHA BOEY KİMDİR?
13 Eylül 2000 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Rennes altyapısında başladı. Ardından sırasıyla Dijon, Rennes ve Galatasaray formaları giydi.