GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray da istemişti! Florian Grillitsch Hollanda yolcusu

Transfer döneminde adı sık sık Türk takımlarıyla anılan Florian Grillitsch'in yeni takımı belli oluyor.
Transfer döneminde adı sık sık Türk takımlarıyla anılan Florian Grillitsch'in yeni takımı belli oluyor.
Hollanda basınında yer alan haberlere göre 27 yaşındaki futbolcu, Feyenoord'la görüşme halinde.
Transferin önündeki en büyük engelin oyuncunun yüksek maaşı olduğu ifade ediliyor.
Grillitsch'in adı Galatasaray ve Trabzonspor'la anılıyordu.
Hoffenheim'la sözleşmesi sona eren Grillitsch, temmuz ayından bu yana kulüpsüz...
FLORIAN GRILLITSCH KİMDİR?
7 Ağustos 1995 tarihinde Avusturya'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Pottschach altyapısında başladı.
Sırasıyla St. Pölten, Werder Bremen ve Hoffenheim formaları giydi.
Sezon sonu itibarıyla Hoffenheim'la sözleşmesi biten Grillitsch, serbest kaldı.
27 yaşındaki deneyimli futbolcu, orta sahada ön libero olarak görev yapıyor.
1.87 cm boyundaki başarılı oyuncu, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Avusturya Milli Takımı ile 33 maça çıkan Grillitsch, 1 gol kaydetti.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 16 milyon euro...