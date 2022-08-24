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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray da istemişti! Florian Grillitsch Hollanda yolcusu

Son dakika Galatasaray haberleri... Hoffenheim'la sözleşmesi sona erdiğinden bu yana kulüpsüz olan Florian Grillitsch'in adı uzun bir süre Galatasaray ve sonrasında da Trabzonspor'la anılmıştı. Yıldız futbolcunun Hollanda yolcusu olduğu bildirildi. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 12:37
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray da istemişti! Florian Grillitsch Hollanda yolcusu

Transfer döneminde adı sık sık Türk takımlarıyla anılan Florian Grillitsch'in yeni takımı belli oluyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray da istemişti! Florian Grillitsch Hollanda yolcusu

Hollanda basınında yer alan haberlere göre 27 yaşındaki futbolcu, Feyenoord'la görüşme halinde.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray da istemişti! Florian Grillitsch Hollanda yolcusu

Transferin önündeki en büyük engelin oyuncunun yüksek maaşı olduğu ifade ediliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray da istemişti! Florian Grillitsch Hollanda yolcusu

Grillitsch'in adı Galatasaray ve Trabzonspor'la anılıyordu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray da istemişti! Florian Grillitsch Hollanda yolcusu

Hoffenheim'la sözleşmesi sona eren Grillitsch, temmuz ayından bu yana kulüpsüz...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray da istemişti! Florian Grillitsch Hollanda yolcusu

FLORIAN GRILLITSCH KİMDİR?

7 Ağustos 1995 tarihinde Avusturya'da dünyaya geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray da istemişti! Florian Grillitsch Hollanda yolcusu

Profesyonel futbol kariyerine Pottschach altyapısında başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray da istemişti! Florian Grillitsch Hollanda yolcusu

Sırasıyla St. Pölten, Werder Bremen ve Hoffenheim formaları giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray da istemişti! Florian Grillitsch Hollanda yolcusu

Sezon sonu itibarıyla Hoffenheim'la sözleşmesi biten Grillitsch, serbest kaldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray da istemişti! Florian Grillitsch Hollanda yolcusu

27 yaşındaki deneyimli futbolcu, orta sahada ön libero olarak görev yapıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray da istemişti! Florian Grillitsch Hollanda yolcusu

1.87 cm boyundaki başarılı oyuncu, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray da istemişti! Florian Grillitsch Hollanda yolcusu

Avusturya Milli Takımı ile 33 maça çıkan Grillitsch, 1 gol kaydetti.

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