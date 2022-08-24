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GALATASARAY HABERİ: Alexandru Cicaldau'nun yeni takımı belli oldu! İşte transfer tarihi

Son dakika spor haberi: Transfer harekatını sürdüren Galatasaray'da ayrılacak oyuncular da büyük önem taşıyor. Yeni sezonda orta saha mevkisinde büyük bir değişim yaşayan sarı-kırmızılılarda Alexandru Cicaldau gözden çıkarılan isimlerden biri oldu. Teknik direktör Okan Buruk'un pek forma şansı vermediği Rumen futbolcunun transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Fransız basınından L'Equipe, 25 yaşındaki orta sahanın yeni adresi konusunda sürpriz bir iddiada bulundu. İşte yaşanan son gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 21:47
GALATASARAY HABERİ: Alexandru Cicaldau'nun yeni takımı belli oldu! İşte transfer tarihi

Galatasaray'da Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un satışına izin verdiği 25 yaşındaki oyuncunun yeni takımı belli oldu.

GALATASARAY HABERİ: Alexandru Cicaldau'nun yeni takımı belli oldu! İşte transfer tarihi

L'Equipe'nin haberine göre; Fransa Ligue 1 ekibi Nantes, Alexandru Cicaldau'nun transferi için Galatasaray ile görüşüyor.

GALATASARAY HABERİ: Alexandru Cicaldau'nun yeni takımı belli oldu! İşte transfer tarihi

Transfer döneminin başında Mostafa Mohamed'in kiralanması konusunda anlaşmaya varan Nantes ile Galatasaray, şu anda Cicaldau'nun ayrılış şartları konusunda temaslarda bulunuyor.

GALATASARAY HABERİ: Alexandru Cicaldau'nun yeni takımı belli oldu! İşte transfer tarihi

"PAZARTESİ GERÇEKLEŞEBİLİR"
Söz konusu haberde; Tarafların transferde mutabık kalması durumunda Cicaldau'nun Nantes'a gelişinin Pazartesi günü olabileceği ifade edildi.

GALATASARAY HABERİ: Alexandru Cicaldau'nun yeni takımı belli oldu! İşte transfer tarihi

Merkez orta saha mevkisinde forma giyen Rumen futbolcu, on numara ve ön libero bölgelerinde de görev yapabiliyor. Güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olan 25 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'daki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

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