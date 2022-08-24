GALATASARAY HABERİ: Alexandru Cicaldau'nun yeni takımı belli oldu! İşte transfer tarihi

Galatasaray'da Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un satışına izin verdiği 25 yaşındaki oyuncunun yeni takımı belli oldu.
Galatasaray'da Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un satışına izin verdiği 25 yaşındaki oyuncunun yeni takımı belli oldu.
L'Equipe'nin haberine göre; Fransa Ligue 1 ekibi Nantes, Alexandru Cicaldau'nun transferi için Galatasaray ile görüşüyor.
Transfer döneminin başında Mostafa Mohamed'in kiralanması konusunda anlaşmaya varan Nantes ile Galatasaray, şu anda Cicaldau'nun ayrılış şartları konusunda temaslarda bulunuyor.
"PAZARTESİ GERÇEKLEŞEBİLİR"
Söz konusu haberde; Tarafların transferde mutabık kalması durumunda Cicaldau'nun Nantes'a gelişinin Pazartesi günü olabileceği ifade edildi.
Merkez orta saha mevkisinde forma giyen Rumen futbolcu, on numara ve ön libero bölgelerinde de görev yapabiliyor. Güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olan 25 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'daki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.