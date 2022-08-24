En büyük Galatasaray

Galatasaray taraftarlarının yeni gözdesi Dries Mertens, sarı- kırmızı takımda olmaktan duyduğu mutluluğu ve gururu ifade etti. Takıma alışmaya başladığını belirten tecrübeli hücum oyuncusu, "Galatasaray'ı tercih etmemin en büyük sebebi, Galatasaray'ın en büyük kulüp olmasıdır. Burada olmaktan çok mutluyum ve gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı. Transferi sürecinde Napoli'den eski takım arkadaşı Marek Hamsik ile konuştuğunu aktaran Mertens, Trabzonspor maçına ilişkin, "Kendimize bakmamız gerekiyor. Diğer takımlara bakmaktan ziyade kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Adapte olacağız. Kendimizi iyi bir şekilde göstereceğiz orada" değerlendirmesinde bulundu.

İTALYA İLE ARADA ÇOK FARK YOK

Gol atmayı sabırsızlıkla beklediğini aktaran Mertens, kaleye yakın oynadıktan sonra her pozisyonda kendini iyi hissettiğini dile getirdi. İtalya ile Türkiye futbolları arasında taktik farklılıklar olduğuna değinen 35 yaşındaki oyuncu, şöyle devam etti: "Daha kompakt oynamak gerektiğini düşünüyorum. Daha az kontraya meyil vermemiz gerekiyor. Kalite açısından çok fark olduğunu düşünmüyorum. 2-3 haftadır buradayım. Henüz bu konuda bir şey söylemem çok doğru değil. Geçen sezon 13. bitirmiştik. Anında direkt böyle lider olarak başlamak beklentilerimiz dahilinde olmayabilir o açıdan. Her geçen gün daha iyi çalışarak kendimizi şampiyonluk yolunda ilerleteceğiz.

3 MAÇTA 2 GOL ÇOK AZ

İstanbul'u çok sevdiğini de anlatan Mertens sözlerini şöyle tamamladı: "3 maçta 2 gol çok iyi bir sonuç değil gerçekten. 3 maçta sadece 1 gol yedik. Öncelikle savunma yapıp, ondan sonra hücumu da düşünmek gerekiyor. En üstteki takımlardan biri olmak istiyorsak buna önem vermemiz gerekiyor. Çok fazla yeni oyuncumuz var. Onları birbirine alışması gerekiyor. Bunun uzun süreli proje olduğunu da düşünmemiz lazım."