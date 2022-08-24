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TRANSFER HABERİ: Ballo Toure'de Galatasaray'a iki rakip!

Son dakika spor haberi: Fode Ballo-Toure, Galatasaray'la anılmaya devam ediyor. İtalya'dan Foot Mercato'nun haberine göre; Fode Ballo-Toure Milan'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Senegalli futbolcu için Fransa'dan Nice ve İngiltere'den Nottingham Forest'ın da devrede olduğu kaydedildi. İki kulübün de Toure'yi kadrosuna katabilme ümidiyle Milan ile temas kurduğu ortaya çıktı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 06:50
TRANSFER HABERİ: Ballo Toure'de Galatasaray'a iki rakip!

Fode Ballo-Toure, Galatasaray'la anılmaya devam ediyor. İtalya'dan Foot Mercato'nun haberine göre; Fode Ballo-Toure Milan'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Dünya Kupası'nda oynamak isteyen Senegalli sol bek, bu nedenle sahada daha fazla oyun süresi almayı amaçlıyor.

Bu da umutsuzca bir sol bek arayan Nice ve Nottingham Forest'ın ilgisini çekti. Milan'la temas kurdular.

Fode Ballo-Toure için Milan'ın belirlediği rakam 5 milyon euro olarak tahmin ediliyor. Galatasaray da oyuncuyu kollayan takımlar arasında.

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