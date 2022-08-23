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SÜPER LİG HABERLERİ | Galatasaray'da Trabzonspor maçı hazırlıkları devam ediyor!

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında son şampiyon Trabzonspor'a konuk olacak olan Galatasaray'da müsabakanın hazırlıkları devam ediyor. Sarı-kırmızılıların, ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanı, kondisyon çalışmasıyla devam etti ve taktiksel çalışmaların yapıldığı belirtildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2022 Salı 12:06
SÜPER LİG HABERLERİ | Galatasaray'da Trabzonspor maçı hazırlıkları devam ediyor!

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 28 Ağustos Pazar günü Trabzonspor'a konuk olacak Galatasaray, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde bir bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen günün ilk antrenmanına Fredrik Midtsjo katılmadı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, kondisyon çalışmasıyla devam etti.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde taktiksel çalışmaların yapıldığı öğrenildi.

Galatasaray, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.

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