Galatasaray'ın yeni transferi Dries Mertens'ten itiraf! İşte gelmesinin sebei

Galatasaray'ın yeni transferi Dries Mertens, canlı yayında basın mensuplarının sorularını cevapladı.



İşte Mertens'in açıklamalarından notlar;



"Galatasaray'ı Türkiye'nin en büyük kulübü olduğu için tercih ettim."



"Değer takımlara bakmaktan ziyade, kendimizi geliştirmeliyiz."



"Dört gözle gol atmayı bekliyorum."



"Takımla birlikte çok çalışmak gerekiyor. Benim yaşımda da kolay değil. Takımla çalışmak için daha fazla şansım olduğu için mutluyum."



"Hocamızla konuştum. Daha önce sol kanatta, sağ kanatta, forvette, forvet arkasında oynadım. Bol bol gol atmaya çalışacağım."



HAMSIK BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLU

"Buraya gelmeden önce Hamsik ile konuştum. O da burada olduğu için çok mutlu."



"Her geçen gün daha iyi çalışarak şampiyonluk yolunda adım adım ilerleyeceğiz"



"Çok yetenekli ve kaliteli oyuncularımız var. Güçlü ve hızlı oyuncular. Oynamadığım zaman yedek kulübesinde bile takıma yardımcı olmak istiyorum"



"Kültür çok önemli. Biraz trafik var ancak İstanbul'u çok seviyorum. Menemeni çok sevdim. Futbola adapte olmak işin en zor kısmı. Henüz yeni geldim. Önemli biri olmak istiyorum burada. Geçen yılki gibi ait olmadığımız bir yerde ligi bitirmemeli Galatasaray"



"3 maçta 2 gol attık. Yeterince iyi değil. Ama sadece 1 gol yedik. Bu da önemli. Şampiyon olmak için savunmayı da iyi yapmanız gerekiyor. Sonra hücumu düşünebilirsiniz. Son maçta çok tehlikeliydik. Yeni oyuncuların birbirine alışma süreci var. Önümüze bakacağız"



