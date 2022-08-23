GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Mertens ve Dubois kararı! Trabzonspor maçında...

Spor Toto Süper Lig'de ilk 3 haftada 2 galibiyet 1 mağlubiyet alan Galatasaray'da gözler tamamen Trabzonspor maçına çevrildi.
Spor Toto Süper Lig'de ilk 3 haftada 2 galibiyet 1 mağlubiyet alan Galatasaray'da gözler tamamen Trabzonspor maçına çevrildi.
Sarı-kırmızılılar, deplasmanda oynanacak müsabakadan 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.
Birçok transferle kadrosunu yenileyen ve çalışmalarına devam eden Cimbom, zorlu karşılaşmadan kayıpsız ayrılmak istiyor.
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Fredrick Midtsjö'nün sakatlığı bulunuyor.
Trabzonspor deplasmanından galibiyet çıkaracak kadro ve oyun kurgusunu oluşturan Buruk, birçok bölgeyle ilgili kararını verdi.
SAVUNMA HATTI DEĞİŞMEYECEK
Hürriyet'in haberine göre; Savunmada gösterilen performans ve Galatasaray'ın iki maçta kalesini gole kapatması teknik direktör Okan Buruk'u sevindirdi.
Torreira'nın takıma oturması ile birlikte bu konuda takımın daha iyi olacağını düşünen Buruk savunma hattında değişime gitmeyecek.
YENİ LİDER MERTENS!
G.Saray'da teknik direktör Okan Buruk ofansif bölgede artık lider olarak Dries Mertens'i kullanacak.
Ümraniyespor maçında oyuna girdikten sonra yaptığı pozitif katkı tam not alırken Gomis'in attığı gol sonrasında da Fransız futbolcu ile birlikte taraftara koşan Mertens'in de takımı sahiplenmesi herkesi mutlu etti.
HÜCUM AKLI OLACAK!
Takımı sahiplenmesi, aidiyet duygusu, her geçen gün artan antrenman performansı ve oyun zekası ile ipleri eline alan Belçikalı futbolcusu artık sarı kırmızılıların hücum hattının aklı olacak.
KANATLARA DA DESTEK VERECEK
Sarı kırmızılı ekibin teknik patronu Okan Buruk da Trabzonspor deplasmanı ile birlikte tecrübeli oyuncuyu ideal 11'e monte etme kararı aldı.
Sarı kırmızılıların pazar günü ligin son şampiyonu ile oynayacağı karşılaşmada Buruk ligdeki ilk 3 maça 11'de başlayan Emre Akbaba'yı bu kez kulübeye çekerek Mertens'i sahaya sürecek.
Sezonun ilk büyük mücadelesinde takımın en önemli gol silahlarından biri Mertens olacak.
Belçikalı futbolcu hem forvet arkasında hem de zaman zaman kanatlara destek olup hücuma yön verecek.
LEO DUBOIS KADROYA ALINACAK!
Sarı kırmızılılarda sakatlığı nedeniyle henüz bir resmi maçta görev alamayan Leo Dubois'dan da sevindirici haber geldi.
Sezon öncesi hazırlık kampında sakatlanan Fransız futbolcu bu hafta takımla birlikte antrenmanlara başlayabilecek.
Debouis'nın Trabzonspor kadrosuna alınacağı ancak maça kulübede başlayıp oyun gidişatına göre sahaya sürüleceği ifade edildi.
Sarı kırmızılılarda tedavisi süren diğer bir yeni transfer Fredrik Midtsjö ise Trabzonspor mücadelesinde de görev alamayacak.