Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Mertens ve Dubois kararı! Trabzonspor maçında...

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Mertens ve Dubois kararı! Trabzonspor maçında...

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de 4. haftanın dikkat çeken mücadelesinde Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak. İlk 3 maçtan 6 puan çıkaran sarı-kırmızılılar, kritik müsabakadan kayıpsız ayrılmak istiyor. Teknik direktör Okan Buruk, tüm planlarını galibiyet üzerine kuruyor. Cimbom'da Fredrick Midtsjö sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Hücum anlamında henüz beklenen seviyede gözükmeyen Galatasaray'da Okan Buruk'tan Mertens kararı geldi. Öte yandan bir süredir sakatlığı bulunan Leo Dubois ile ilgili bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2022 Salı 18:43
GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Mertens ve Dubois kararı! Trabzonspor maçında...

Spor Toto Süper Lig'de ilk 3 haftada 2 galibiyet 1 mağlubiyet alan Galatasaray'da gözler tamamen Trabzonspor maçına çevrildi.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Mertens ve Dubois kararı! Trabzonspor maçında...

Sarı-kırmızılılar, deplasmanda oynanacak müsabakadan 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Mertens ve Dubois kararı! Trabzonspor maçında...

Birçok transferle kadrosunu yenileyen ve çalışmalarına devam eden Cimbom, zorlu karşılaşmadan kayıpsız ayrılmak istiyor.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Mertens ve Dubois kararı! Trabzonspor maçında...

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Fredrick Midtsjö'nün sakatlığı bulunuyor.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Mertens ve Dubois kararı! Trabzonspor maçında...

Trabzonspor deplasmanından galibiyet çıkaracak kadro ve oyun kurgusunu oluşturan Buruk, birçok bölgeyle ilgili kararını verdi.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Mertens ve Dubois kararı! Trabzonspor maçında...

SAVUNMA HATTI DEĞİŞMEYECEK
Hürriyet'in haberine göre; Savunmada gösterilen performans ve Galatasaray'ın iki maçta kalesini gole kapatması teknik direktör Okan Buruk'u sevindirdi.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Mertens ve Dubois kararı! Trabzonspor maçında...

Torreira'nın takıma oturması ile birlikte bu konuda takımın daha iyi olacağını düşünen Buruk savunma hattında değişime gitmeyecek.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Mertens ve Dubois kararı! Trabzonspor maçında...

YENİ LİDER MERTENS!
G.Saray'da teknik direktör Okan Buruk ofansif bölgede artık lider olarak Dries Mertens'i kullanacak.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Mertens ve Dubois kararı! Trabzonspor maçında...

Ümraniyespor maçında oyuna girdikten sonra yaptığı pozitif katkı tam not alırken Gomis'in attığı gol sonrasında da Fransız futbolcu ile birlikte taraftara koşan Mertens'in de takımı sahiplenmesi herkesi mutlu etti.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Mertens ve Dubois kararı! Trabzonspor maçında...

HÜCUM AKLI OLACAK!
Takımı sahiplenmesi, aidiyet duygusu, her geçen gün artan antrenman performansı ve oyun zekası ile ipleri eline alan Belçikalı futbolcusu artık sarı kırmızılıların hücum hattının aklı olacak.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Mertens ve Dubois kararı! Trabzonspor maçında...

KANATLARA DA DESTEK VERECEK
Sarı kırmızılı ekibin teknik patronu Okan Buruk da Trabzonspor deplasmanı ile birlikte tecrübeli oyuncuyu ideal 11'e monte etme kararı aldı.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Mertens ve Dubois kararı! Trabzonspor maçında...

Sarı kırmızılıların pazar günü ligin son şampiyonu ile oynayacağı karşılaşmada Buruk ligdeki ilk 3 maça 11'de başlayan Emre Akbaba'yı bu kez kulübeye çekerek Mertens'i sahaya sürecek.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Mertens ve Dubois kararı! Trabzonspor maçında...

Sezonun ilk büyük mücadelesinde takımın en önemli gol silahlarından biri Mertens olacak.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Mertens ve Dubois kararı! Trabzonspor maçında...

Belçikalı futbolcu hem forvet arkasında hem de zaman zaman kanatlara destek olup hücuma yön verecek.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Mertens ve Dubois kararı! Trabzonspor maçında...

LEO DUBOIS KADROYA ALINACAK!
Sarı kırmızılılarda sakatlığı nedeniyle henüz bir resmi maçta görev alamayan Leo Dubois'dan da sevindirici haber geldi.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Mertens ve Dubois kararı! Trabzonspor maçında...

Sezon öncesi hazırlık kampında sakatlanan Fransız futbolcu bu hafta takımla birlikte antrenmanlara başlayabilecek.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Mertens ve Dubois kararı! Trabzonspor maçında...

Debouis'nın Trabzonspor kadrosuna alınacağı ancak maça kulübede başlayıp oyun gidişatına göre sahaya sürüleceği ifade edildi.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Mertens ve Dubois kararı! Trabzonspor maçında...

Sarı kırmızılılarda tedavisi süren diğer bir yeni transfer Fredrik Midtsjö ise Trabzonspor mücadelesinde de görev alamayacak.

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