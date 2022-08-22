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Galatasaray'dan flaş hamle! Barcelona'nın yıldızı...

Bu sezon kadrosuna önemli yıldızları katan Galatasaray'ın durmaya hiç niyeti yok. Sarı-Kırmızılılar, yeni bir yıldızı daha transfer etmek için harekete geçti. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 14:50
Galatasaray'dan flaş hamle! Barcelona'nın yıldızı...

Bu sezon kadrosuna önemli yıldızları katan Galatasaray'ın durmaya hiç niyeti yok.

Galatasaray'dan flaş hamle! Barcelona'nın yıldızı...

Sarı-Kırmızılılar, yeni bir yıldızı daha transfer etmek için harekete geçti.

Galatasaray'dan flaş hamle! Barcelona'nın yıldızı...

Hücum hattını önemli isimlerle güçlendiren Cimbom'un gündemine gelen son isim Barcelona'nın Danimarkalı golcüsü.

Galatasaray'dan flaş hamle! Barcelona'nın yıldızı...

Galatasaray, Barcelona forması giyen 31 yaşındaki Danimarkalı golcü Martin Braithwaite'ı transfer etmek için harekete geçti.

Galatasaray'dan flaş hamle! Barcelona'nın yıldızı...

Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan tecrübeli oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

Galatasaray'dan flaş hamle! Barcelona'nın yıldızı...

Danimarkalı golcüye Körfez ülkelerinden de teklifler olduğu, Mallorca'nın da resmi teklif yaptığı belirtildi.

Galatasaray'dan flaş hamle! Barcelona'nın yıldızı...

Sarı-Kırmızılılar'ın transferi sonuçlandırmak için yoğun mesai harcadığı ve görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

Galatasaray'dan flaş hamle! Barcelona'nın yıldızı...

Danimarka Milli Takımı'nda 60 kez forma giyen Braithwaite 10 kez de fileleri havalandırdı.

Galatasaray'dan flaş hamle! Barcelona'nın yıldızı...

Tecrübeli oyuncu, santrfor dışında sol kanat ve forvet arkasında da görev yapabiliyor.

Galatasaray'dan flaş hamle! Barcelona'nın yıldızı...

Takvim'in haberine göre bu sezon forma şansı bulamayan yıldız futbolcu, geçen sezon görev aldığı 4 maçta 2 gol atarken 1 de asiste imza atmıştı.

Galatasaray'dan flaş hamle! Barcelona'nın yıldızı...

Braithwaite son iki sezonda sadece 4 maçta görev alırken 2020-2021 sezonunda ise 42 maçta oynamıştı.

Galatasaray'dan flaş hamle! Barcelona'nın yıldızı...

Danimarkalı santrfor, 2020 yılında Leganes'ten Barcelona'ya 18 milyon Euro transfer bedeli ile transfer oldu.

Galatasaray'dan flaş hamle! Barcelona'nın yıldızı...

Braithwaite için toplamda 36.3 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.

Galatasaray'dan flaş hamle! Barcelona'nın yıldızı...

Galatasaray'da Belotti transferi de hala gündemde.

Galatasaray'dan flaş hamle! Barcelona'nın yıldızı...

Ancak yıldız isim Roma'ya transfer olmak istiyor.

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