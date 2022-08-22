GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a Anthony Nwakaeme için Arabistan'dan rakip çıktı!

Süper Lig'de 6 puanı bulunan Galatasaray son olarak Ümraniyespor deplasmanında Gomis ile kazandı.
Süper Lig'de 6 puanı bulunan Galatasaray son olarak Ümraniyespor deplasmanında Gomis ile kazandı.
Sarı kırmızılı ekip kadrosuna yıldız isimleri dahil etti.
Transferde yoğun mesai harcıyan Galatasaray yönetimi rotasını Trabzonspor'un eski oyuncusuna döndürmüştü.
Galatasaray'ın ilgilendiği Nwakaeme için sürpriz rakip çıktı.
Hürriyet'in haberine göre, Galatasaray ile imza aşamasına geldiği öne sürülen Anthony Nwakaeme'nin aldığı sürpriz teklif ortaya çıktı.
Deneyimli futbolcunun gönlünde yatan adres öğrenilirken, sarı kırmızılı kulübün son teklifine de ulaşıldı.
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da geçen sezon yaşadığı tarihi şampiyonluğun ardından çalkantılı bir ayrılık süreciyle Karadeniz macerasını noktalayan Anthony Nwakaeme'nin kariyerine nerede devam edeceği konusu belirsizliğini koruyor.
Bordo mavili ekibin yıllar sonra elde ettiği şampiyonluğun mimarlarından olan 33 yaşındaki deneyimli oyuncu, bir süredir Galatasaray'ın gündeminde yer alıyor.
Trabzonspor'a veda ettikten sonra henüz herhangi bir takıma imza atmayan yetenekli futbolcu için artık zaman daralıyor.
Son olarak şampiyon Trabzonspor forması giyen ve ücrette anlaşamayarak takımdan ayrılan Anthony Nwakaeme'nin, İngiliz ekibi Hull City ile yıllık 1.5 milyon Euro'dan 2 yıllık prensip anlaşmasına varıldığı iddia edilmişti.
Trabzonspor forması giydikten sonra yeni sözleşme imzalamayan Anthony Nwakaeme, bu süre içerisinde Galatasaray ile tam 4 kez masaya oturdu.
Fakat yapılan görüşmelerde bu kez ilk kez ciddi adımlar atıldı.
KATAR'DAN 3.5 MİLYON EURO TEKLİF
Sol kanada takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın birkaç kez masaya oturduğu Anthony Nwakaeme, Katar'dan sürpriz bir teklif aldı.
Katar'dan 3.5 milyon Euro teklif alan deneyimli oyuncu, kariyerine Süper Lig'de devam etmek istiyor.
Süper Lig'de transfer döneminin 8 Eylül'de sona erecek olması sebebiyle Anthony Nwakaeme'nin zamanı her geçen gün daralırken Galatasaray yönetimi ise Katar'dan gelen 3.5 milyon Euro'luk teklife yaklaşmaya sıcak bakmıyor.