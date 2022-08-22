Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a Anthony Nwakaeme için Arabistan'dan rakip çıktı!

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a Anthony Nwakaeme için Arabistan'dan rakip çıktı!

Galatasaray transfer haberi... Kadrosuna yıldız isimleri katan sarı kırmızılılar transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı kırmızılılar sezon öncesi Trabzonspor ile yollarını ayıran Anthony Nwakaeme için devrede. 33 yaşındaki oyuncunun transferinde sarı kırmızılılara sürpriz rakip çıktı! işte transferin detayları... (GS HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 19:02
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a Anthony Nwakaeme için Arabistan'dan rakip çıktı!

Süper Lig'de 6 puanı bulunan Galatasaray son olarak Ümraniyespor deplasmanında Gomis ile kazandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a Anthony Nwakaeme için Arabistan'dan rakip çıktı!

Sarı kırmızılı ekip kadrosuna yıldız isimleri dahil etti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a Anthony Nwakaeme için Arabistan'dan rakip çıktı!

Transferde yoğun mesai harcıyan Galatasaray yönetimi rotasını Trabzonspor'un eski oyuncusuna döndürmüştü.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a Anthony Nwakaeme için Arabistan'dan rakip çıktı!

Galatasaray'ın ilgilendiği Nwakaeme için sürpriz rakip çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a Anthony Nwakaeme için Arabistan'dan rakip çıktı!

Hürriyet'in haberine göre, Galatasaray ile imza aşamasına geldiği öne sürülen Anthony Nwakaeme'nin aldığı sürpriz teklif ortaya çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a Anthony Nwakaeme için Arabistan'dan rakip çıktı!

Deneyimli futbolcunun gönlünde yatan adres öğrenilirken, sarı kırmızılı kulübün son teklifine de ulaşıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a Anthony Nwakaeme için Arabistan'dan rakip çıktı!

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da geçen sezon yaşadığı tarihi şampiyonluğun ardından çalkantılı bir ayrılık süreciyle Karadeniz macerasını noktalayan Anthony Nwakaeme'nin kariyerine nerede devam edeceği konusu belirsizliğini koruyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a Anthony Nwakaeme için Arabistan'dan rakip çıktı!

Bordo mavili ekibin yıllar sonra elde ettiği şampiyonluğun mimarlarından olan 33 yaşındaki deneyimli oyuncu, bir süredir Galatasaray'ın gündeminde yer alıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a Anthony Nwakaeme için Arabistan'dan rakip çıktı!

Trabzonspor'a veda ettikten sonra henüz herhangi bir takıma imza atmayan yetenekli futbolcu için artık zaman daralıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a Anthony Nwakaeme için Arabistan'dan rakip çıktı!

Son olarak şampiyon Trabzonspor forması giyen ve ücrette anlaşamayarak takımdan ayrılan Anthony Nwakaeme'nin, İngiliz ekibi Hull City ile yıllık 1.5 milyon Euro'dan 2 yıllık prensip anlaşmasına varıldığı iddia edilmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a Anthony Nwakaeme için Arabistan'dan rakip çıktı!

Trabzonspor forması giydikten sonra yeni sözleşme imzalamayan Anthony Nwakaeme, bu süre içerisinde Galatasaray ile tam 4 kez masaya oturdu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a Anthony Nwakaeme için Arabistan'dan rakip çıktı!

Fakat yapılan görüşmelerde bu kez ilk kez ciddi adımlar atıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a Anthony Nwakaeme için Arabistan'dan rakip çıktı!

KATAR'DAN 3.5 MİLYON EURO TEKLİF

Sol kanada takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın birkaç kez masaya oturduğu Anthony Nwakaeme, Katar'dan sürpriz bir teklif aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a Anthony Nwakaeme için Arabistan'dan rakip çıktı!

Katar'dan 3.5 milyon Euro teklif alan deneyimli oyuncu, kariyerine Süper Lig'de devam etmek istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a Anthony Nwakaeme için Arabistan'dan rakip çıktı!

Süper Lig'de transfer döneminin 8 Eylül'de sona erecek olması sebebiyle Anthony Nwakaeme'nin zamanı her geçen gün daralırken Galatasaray yönetimi ise Katar'dan gelen 3.5 milyon Euro'luk teklife yaklaşmaya sıcak bakmıyor.

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