Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Gabriel 'Gabigol' Barbosa'nın menajeri ile sürpriz görüşme! Fenerbahçe derken...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Gabriel 'Gabigol' Barbosa'nın menajeri ile sürpriz görüşme! Fenerbahçe derken...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, forvet mevkisine odaklandı. Sarı-kırmızılıların gündemine birçok isim gelirken Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Gabriel Barbosa'nın menajeriyle görüşüldüğü iddiası bomba etkisi yarattı. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2022 Pazar 10:11
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Gabriel 'Gabigol' Barbosa'nın menajeri ile sürpriz görüşme! Fenerbahçe derken...

Flaş transferler yaparak dikkatleri üzerine çeken Galatasaray'da operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Gabriel 'Gabigol' Barbosa'nın menajeri ile sürpriz görüşme! Fenerbahçe derken...

Gündeme gelen son isim büyük ses getirdi. İşte ayrıntılar...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Gabriel 'Gabigol' Barbosa'nın menajeri ile sürpriz görüşme! Fenerbahçe derken...

Haftalar boyunca Fenerbahçe'ye geleceği ve Jorge Jesus'la buluşacağı iddia edilen Gabigol'e Galatasaray'ın teklif yaptığı iddiası ortaya atıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Gabriel 'Gabigol' Barbosa'nın menajeri ile sürpriz görüşme! Fenerbahçe derken...

İddialara göre sarı-kırmızılılar sambacının menajeri Junior Pedroso'yu geçen hafta İstanbul'da ağırladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Gabriel 'Gabigol' Barbosa'nın menajeri ile sürpriz görüşme! Fenerbahçe derken...

Menajer Pedroso'ya Galatasaray'ın planlarından bahsedildiği ifade edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Gabriel 'Gabigol' Barbosa'nın menajeri ile sürpriz görüşme! Fenerbahçe derken...

Türkiye'ye gelip sarı-kırmızılı formayı giyen yıldızların anlatıldığı kaydedildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Gabriel 'Gabigol' Barbosa'nın menajeri ile sürpriz görüşme! Fenerbahçe derken...

Gabriel Barbosa için Aslan'ın nasıl bir teklif yaptığı hakkında bilgi ise paylaşılmadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Gabriel 'Gabigol' Barbosa'nın menajeri ile sürpriz görüşme! Fenerbahçe derken...

GABRIEL BARBOSA ALMEIDA KİMDİR?

30 Ağustos 1996 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Gabriel 'Gabigol' Barbosa'nın menajeri ile sürpriz görüşme! Fenerbahçe derken...

Profesyonel futbol kariyerine Santos'ta başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Gabriel 'Gabigol' Barbosa'nın menajeri ile sürpriz görüşme! Fenerbahçe derken...

Sırasıyla Inter, Benfica ve Flamengo'da forma giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Gabriel 'Gabigol' Barbosa'nın menajeri ile sürpriz görüşme! Fenerbahçe derken...

Brezilya Milli Takımı'nda da forma giyen Gabigol, çıktığı 18 karşılaşmada 5 gol kaydetti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Gabriel 'Gabigol' Barbosa'nın menajeri ile sürpriz görüşme! Fenerbahçe derken...

25 yaşındaki santrfor, 1.78 cm boyunda ve ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Gabriel 'Gabigol' Barbosa'nın menajeri ile sürpriz görüşme! Fenerbahçe derken...

Brezilyalı yıldız, kariyerinde en çok Flamengo formasıyla maça çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Gabriel 'Gabigol' Barbosa'nın menajeri ile sürpriz görüşme! Fenerbahçe derken...

169 müsabakada oynayan Gabigol, 104 gol atarken 29 da asist yaparak başarılı bir grafik çizdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Gabriel 'Gabigol' Barbosa'nın menajeri ile sürpriz görüşme! Fenerbahçe derken...

Gabriel Barbosa'nın Flamengo ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

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